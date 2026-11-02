Kırklareli Valisi Turan, Mısır'daki şampiyonada bronz kazanan sporcuyu kutladı

Kırklareli Valisi Turan, Mısır'daki şampiyonada bronz kazanan sporcuyu kutladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Mısır'da 1-4 Kasım'da düzenlenen CMAS Paletli Yüzme Açık Su Dünya Şampiyonası'nda 1000 metre çift palet yarışında bronz kazanan Derin Çelikkanat'ı tebrik etti. Turan, sporcu Çelikkanat'ı, antrenörlerini ve ailesini kutladı.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, yüzmede dünya üçüncüsü olan milli sporcu Derin Çelikkanat'ı tebrik etti.
Vali Turan, yaptığı yazılı açıklamada, Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde 1-4 Kasım tarihlerinde düzenlenen CMAS Paletli Yüzme Açık Su Dünya Şampiyonası'nda 1000 metre çift palet yarışında bronz madalya kazanan Kırklareli Gençlik Spor Kulübü sporcusu Çelikkanat'ı kutladı.
Çelikkanat'ın başarısından gurur duyduklarını belirten Turan, "Ay yıldızlı bayrağımızı dünya kürsüsünde dalgalandırarak ülkemizi ve Kırklareli'mizi gururlandıran sporcumuzu, yetişmesinde emeği bulunan antrenörlerini ve ailesini tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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