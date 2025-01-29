Kırklareli Valisi Turan, okullarda incelemede bulundu

Kırklareli Valisi Uğur Turan, okullarda incelemede bulundu.
Vali Turan, ilk olarak Istranca Mesleki Teknik Anadolu Lisesini gezerek yetkililerden bilgi aldı.
Okul binasında incelemede bulunan Turan, yöneticilerin istek ve taleplerini dinledi.
Turan, ardından Şehit Mutlucan Kılıç Spor Lisesini gezerek, okul yöneticilerinden brifing aldı.
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