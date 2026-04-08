Kırklareli Valisi Turan, Roman vatandaşlarla bir araya geldi Açıklaması

Kırklareli Valisi Uğur Turan, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla Roman vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Turan, Kırklareli Öğretmenevi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Roman vatandaşların, köklü kültürleri, güçlü aile bağları, samimiyetleri, hayatın her alanına kattıkları renk ve zenginlik ile Türk milletinin ayrılmaz parçası olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı'nın romanını siz kıymetli Roman kardeşlerimizle birlikte yazacağız" sözünü hatırlatan Turan, "Asırlardır aynı vatanın çatısı altında, sevinçte ve kederde omuz omuza yaşayan büyük bir milletin mensupları olarak, birlik ve beraberliğimizi her daim korumak en büyük sorumluluğumuzdur." dedi.

Turan, Roman vatandaşlarının ülkenin geleceğinde önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Hiçbir insanın diğerinden üstün olmadığını ifade eden Turan şöyle devam etti:

"Bizler biliyoruz ki bir toplumun en büyük gücü, sahip olduğu çeşitliliktir. Farklılıklarımız bizleri ayrıştıran değil, aksine zenginleştiren değerlerdir. Roman vatandaşlarımızın kültürü, müziği, sanatı ve yaşam sevinci, milletimizin ortak hafızasına değer katan önemli bir mirastır. Devletimiz, hiçbir vatandaşımızın kökeni, dili, kültürü ya da yaşam tarzı sebebiyle ayrımcılığa uğramadığı, herkesin eşit hak ve fırsatlara sahip olduğu bir toplumsal yapıyı güçlendirme anlayışıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Eğitimden sağlığa, istihdamdan sosyal desteklere kadar birçok alanda yürütülen çalışmalarla Roman vatandaşlarımızın hayatın her alanında daha güçlü şekilde yer alması desteklenmektedir."

Belediye Başkanı Derya Bulut ise Türk milletinin her ferdinin vatanına duyduğu bağlılığa dikkati çekerek, belediye bünyesindeki istihdam süreçlerinde Roman vatandaşlara yönelik desteklerin süreceğini belirtti.

Programda Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş ile Kırklareli Valiliği Roman Koordinatörü Kasım Ant da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Turan, Roman vatandaşlarının taleplerini dinledi.