Kırklareli Valisi Turan, Sağlık Müdürü Cerit\'le iki aileyi ziyaret etti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, hane ziyaretlerinde bulundu.

Vali Turan, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ile iki aileyi ziyaret etti.

Ziyaret ettiği aile fertleriyle sohbet eden Turan, kentte sürdürülen yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Turan, ardından vatandaşların taleplerini dinledi.