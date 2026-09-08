Kırklareli Valisi Turan, Sağlık Müdürü Cerit'le iki aileyi ziyaret etti
Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ile birlikte iki aileye hane ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette ailelerle sohbet eden Turan, kentteki yatırımlar hakkında bilgi vererek vatandaşların taleplerini dinledi.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, hane ziyaretlerinde bulundu.
Vali Turan, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ile iki aileyi ziyaret etti.
Ziyaret ettiği aile fertleriyle sohbet eden Turan, kentte sürdürülen yatırımlar hakkında bilgi verdi.
Turan, ardından vatandaşların taleplerini dinledi.
Kaynak: AA
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