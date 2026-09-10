Kırklareli Valisi Turan, yeni atanan 112 ve müftülük yöneticilerini kabul etti - Son Dakika
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Kırklareli Valisi Turan, yeni atanan 112 ve müftülük yöneticilerini kabul etti

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Kırklareli Valisi Uğur Turan, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Ömer Çekiç ile İl Müftü Yardımcısı Bahar Canset Dündar'ı makamında kabul etti. Turan, yöneticilere yeni görevlerinde başarılar diledi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, yeni görevine başlayan kurum müdürlerini makamında kabul ederek başarı dileklerinde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Turan, Kırklareli 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü olarak atanan Ömer Çekiç'i kabul etti.

Çekiç ile bir süre görüşen Vali Turan, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Vali Turan daha sonra İl Müftüsü Yusuf Eviş eşliğinde, İl Müftü Yardımcılığı görevine başlayan Bahar Canset Dündar'ı ağırladı.

Turan, Dündar'a yeni görevinde başarılar diledi.

Kaynak: AA

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