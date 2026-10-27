Kırklareli Valisi Turan, yeniden Baro Başkanı seçilen Neşetoğlu\'nu tebrik etti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, yeniden Kırklareli Baro Başkanlığına seçilen Mümün Neşetoğlu ile yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Vali Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Neşetoğlu ve yönetim kurulu üyelerini tebrik etti.

Hukukun üstünlüğünün ve adalet hizmetlerinin yürütülmesinde baroların önemli rol üstlendiğini vurgulayan Turan, "Demokrasimizin ve adalet sistemimizin en temel unsurlarından biri olan savunma makamını temsil eden baromuzun çalışmalarını önemsiyoruz. Güven tazeleyerek yeniden göreve seçilen Mümün Neşetoğlu ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyor, yeni dönemde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.