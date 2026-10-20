Kırklareli Valisi Uğur Turan, 19 Ekim Muhtarlar Günü\'nde muhtarlarla buluştu

Kırklareli Valisi Uğur Turan, AK Parti Edirne İl Başkan Yardımcısı Ayhan Dinç ile AK Parti Edirne İl Gençlik Kolları Başkanı Barış Gündoğdu'yu makamında kabul etti.

Vali Turan, konuklarıyla bir süre görüşerek sohbet etti.

Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Dinç ve Gündoğdu'ya teşekkür etti.

Vali Turan muhtarları kabul etti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, muhtarlardan oluşan heyeti makamında kabul etti.

İl İdare ve Denetim Müdürü Emine Belma Arslantaş'ın eşliğinde gerçekleşen ziyarette, Merkez İlçe Muhtarlar Derneği Başkanı İsmet Cebeci ile Merkez İlçe Mahalle Muhtarlar Derneği Başkan Vekili Naide Şanslı Özdemir ve muhtarlar yer aldı.

Vali Turan, yaptığı konuşmada, muhtarların millet iradesinin mahalle ve köylerde hayat bulmasındaki rolüne dikkati çekerek, devlet ile millet arasında bir gönül köprüsü kurduklarını ifade etti.

Kamu hizmetlerinin vatandaşlara ulaşmasında muhtarların en yakın çalışma arkadaşları olduğunu vurgulayan Turan, tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü tebrik edip yürüttükleri özverili çalışmalar için teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi.

Vali Turan'a ziyaret

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) İstanbul Bölge Müdürü Aydın Akyürek'i makamında kabul etti.

Vali Turan, Akyürek ile bir süre görüşerek yürütülen çalışmalar hakkında sohbet etti.

Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Akyürek'e çalışmalarında başarılar diledi.