Vali Uğur Turan'dan Sabah Namazı ve Şehit Ailesi Ziyareti - Son Dakika
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Vali Uğur Turan'dan Sabah Namazı ve Şehit Ailesi Ziyareti

Vali Uğur Turan\'dan Sabah Namazı ve Şehit Ailesi Ziyareti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Ulu Camisi'nde düzenlenen Sabah Namazı Buluşması'na katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Namaz sonrası vatandaşlarla sohbet eden Turan, daha sonra Hakkari'de şehit olan Uzman Çavuş Anıl Yalap'ın ailesini ziyaret etti. Şehit ailelerini yalnız bırakmayacaklarını belirten Vali Turan, her fırsatta onların isteklerini dinleyeceklerini ifade etti.

30.09.2024 10:47
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, vatandaşlarla sabah namazında bir araya geldi.

Turan, Kırklareli Müftülüğünce Ulu Camisi'nde düzenlenen "Sabah Namazı Buluşması" programına katıldı.

Namazın ardından Turan, bir süre sohbet ettiği vatandaşların isteklerini dinledi.

Vali Turan'dan şehit ailesine ziyaret

Kırklareli Valisi Uğur Turan ve eşi Nihal Turan, şehit ailesini ziyaret etti.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Anıl Yalap'ın Kofçaz ilçesine yaşayan ailesini ziyaret eden Turan, aile fertleri ile bir süre sohbet etti.

Turan, daha sonra ailenin isteklerini dinledi.

Şehit ailelerini hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklarını ifade eden Turan, her fırsatta şehit ailelerini ziyaret ederek isteklerini karşılayacaklarını belirtti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hakkari, Güncel, Son Dakika

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