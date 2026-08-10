Kırklareli Valisi 6 Köyü Ziyaret Etti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Vize ilçesine bağlı 6 köyü ziyaret ederek vatandaşlar ve üreticilerle bir araya geldi.

Vali Turan, Vize Kaymakamı Kemal Balaban ile köylere yönelik ziyaretleri kapsamında ilk olarak Doğanca köyünü ziyaret etti.

Doğanca Köyü Muhtar azası İsmail Turalı'dan yürütülen çalışmalar, tarımsal faaliyetler ve köyün ihtiyaçları hakkında bilgi alan Turan, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi, üreticilere bereketli sezon diledi.

Kıbrıs gazisi Kasım Varol ile de görüşen Turan, gaziler ve şehitlerin fedakarlıklarının unutulmayacağını ifade etti.

Köylerin tarımsal üretim, kırsal kalkınma ve doğal çevrenin korunması açısından önemine dikkati çeken Turan, üretimi güçlendirirken ormanları ve doğal kaynakları korumanın ortak sorumluluk olduğunu vurguladı.

Turan, Hasat mevsiminde orman ve anız yangınlarına karşı azami hassasiyet gösterilmesini istedi.

Daha sonra Vali Turan Akpınar, Düzova, Müsellim, Topçuköy ve Akıncılar köylerini de ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaretlerde, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu da eşlik etti.