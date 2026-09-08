Kırklareli Vize ve Demirköy'de olumsuz hava nedeniyle denize girişler 1 gün yasaklandı
Vize ve Demirköy kaymakamlıkları, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle Kıyıköy ve İğneada'daki tüm plajlarda denize girişi 1 gün süreyle yasakladı. Vatandaşların yasağa uyması istenirken, jandarma ekipleri plajlarda denetim yapacak.
Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ve Demirköy ilçelerinde bugün, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.
Demirköy ve Vize Kaymakamlıklarından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle Vize ilçesine bağlı Kıyıköy ile Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde tüm plajlarda denize girilmesi 1 gün süreyle yasaklandı.
Vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.
Jandarma ekipleri de plajlarda denetimlerde bulunacak.
Kaynak: AA
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