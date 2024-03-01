Kırklarelili çiftçiler ilkbahar yağışlarını bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırklarelili çiftçiler ilkbahar yağışlarını bekliyor

Kırklarelili çiftçiler ilkbahar yağışlarını bekliyor

Kırklareli'nde buğdayın gelişimi 1 ay önden seyrediyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle üreticiler kaliteli ve verimli bir sezon için ilkbahar yağışlarını bekliyor. Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, buğdayın durumunun iyi olduğunu ve veriminin yüksek olmasını ön gördüklerini belirtti. İlkbahar yağışlarının verimli ve kaliteli bir sezon için önemli olduğunu vurguladı.

01.03.2024 14:43  Güncelleme: 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklarelili çiftçiler ilkbahar yağışlarını bekliyor

Kırklareli'nde buğdayın gelişimi 1 ay önden seyrediyor

KIRKLARELİ - Kış aylarının çiftçiler açısında olumlu seyrederken üreticiler ilkbahar yağışlarını bekliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle buğdayların gelişimi 1 ay önden seyrediyor. Üreticiler kaliteli ve verimli bir sezon için ilkbahar yağışlarını bekliyor.

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan'da üreticilerim sıcak bir kış geçirdiklerini ifade ederek "Bildiğinizin üzere sıcak bir kış geçiriyoruz. Bu mevsimlerde havaların bu kadar iyi olması biz üreticiler için, çiftçiler için maalesef iyi değil. Kışın kış gibi olması gibi söz vardır kışın kış gibi olması lazım. Yağmur, çamur, kar ve soğukla mücadele etmemiz lazım. İklim değişikliğinden dolayı gayet ılıman bir şekilde kışımızı geçiriyoruz. Buğdayda bununla beraber Kasım ayında ekiliş yapıldı bu sene geç olarak ekilmesine rağmen buğdayın şuanki durumu en az 1 ay kadar önde. Yağmurlarım zamanında yağması, gübrelemenin erken olmasıyla buğday şuanda kaleme kalkacak Kırklareli bölgesinde" dedi.

Buğdayın durumunun iyi olduğunu anlatan Şaylan, diğer senelere göre veriminin yüksek olmasını ön gördüklerini söyledi.

İlkbahar yağışlarını beklediklerini ifade eden Şaylan verimli ve kaliteli bir sezon için yağışların önemine değindi.

Kaynak: İHA

Kırklareli, Çiftçilik, Tarım, Hava Durumu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklarelili çiftçiler ilkbahar yağışlarını bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2024 15:39:23. #1.11#
SON DAKİKA: Kırklarelili çiftçiler ilkbahar yağışlarını bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement