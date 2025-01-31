Kırklarelispor'da Transfer Hareketliliği

Nesine 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor'da transfer çalışmaları sürüyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-beyazlı ekip Galatasaray 19 Yaş Altı Futbol Takımından Batın Özden Kemertaş ile sözleşme imzaladı.
Transfer görüşmelerinin sürdüğü belirtilen açıklamada, yeni transferlerin takıma güç katacağı ifade edildi.
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