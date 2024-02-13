Kırklarelispor, Ergene Velimeşespor'dan Ömer Yıldız'ı transfer etti - Son Dakika
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Kırklarelispor, Ergene Velimeşespor'dan Ömer Yıldız'ı transfer etti

Kırklarelispor, Ergene Velimeşespor\'dan Ömer Yıldız\'ı transfer etti

TFF 2. Lig takımlarından Kırklarelispor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeşil-beyazlı ekip, Ergene Velimeşespor'dan Ömer Yıldız ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, yeni transferlerle takımın güçlendirildiği ve ligi en iyi yerde bitirme hedefinin olduğu belirtildi.

13.02.2024 10:15
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TFF 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Yeşil-beyazlı ekip, Ergene Velimeşespor'dan Ömer Yıldız ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kırklarelispor Kulübünden yapılan açıklamada, yeni transferlerle takımın güçlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, takımın ligi en iyi yerde bitirmesinin hedeflendiği bildirildi.

Kaynak: AA

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