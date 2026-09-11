Kırkpınar güreşleri yine Sarayiçi\'nde yapılacak, yer değişikliği projesi yok

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, 666. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılacağını, yer değişikliğiyle ilgili somut bir projenin henüz oluşmadığını belirtti.

Gencan, bir restoranda düzenlendiği basın toplantısında, Kırkpınar'ın Türkiye'nin ve dünyanın en önemli spor organizasyonlarından biri olduğunu söyledi.

Kırkpınar'ın Edirne için de çok kıymetli olduğunu belirten Gencan, tüm kurumlarla işbirliği içerisinde bu organizasyonu en iyi şekilde yönetmeye çalıştıklarını ifade etti.

Kırkpınar'ın yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı'nın, Edirne Yeni Sarayı'nın ihyası çalışmaları kapsamında taşınmasının gündemde olduğunu anımsatan Gencan, "Yer değişikliğiyle ilgili süreçte henüz somutlaşmış, önümüze konulmuş bir proje olmadığı için biz bunu istişare ederek hem şehrin paydaşlarıyla hem hemşehrilerimizle ortak akılla üretmeye çalışacağız. Bu konu somutlaşıp önümüze geldiğinde de bunu tüm kamuoyuyla paylaşacağız. Bu konuda şehir ne istiyor, ne düşünüyor, güreşseverler ne düşünüyor, bunu hep beraber tartışıyor olacağız. Önümüzdeki sene için Kırkpınar'la ilgili takvimimizi açıkladık. Güreşler Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılacak." diye konuştu.

"Barajların doluluk oranları iyi"

Gencan, Süloğlu Barajı'ndan kente su taşınmasını sağlayacak DSİ tarafından yapılan 7 kilometrelik hattın tamamlandığını belirtti.

Barajdan su alımıyla ilgili deneme çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Gencan, "Şu an için bir sıkıntı yok. Süloğlu Barajı bizim yedek akçemiz, Kayalı Barajı'nda herhangi bir sorun yaşadığımızda Süloğlu Barajı'na dönme imkanımız var artık. İki barajımızın da doluluk oranları oldukça iyi. Geçtiğimiz sene yaşadığımız sıkıntıları tekrar yaşamamak adına çalışıyoruz. Sağ olsun DSİ oradaki projeyi tamamladı. Şu anda orada herhangi bir sıkıntı gözükmüyor." ifadelerini kullandı.

Gencan, son günlerde ortaya çıkan şebeke suyundaki renk değişimiyle ilgili gerekli önlemleri aldıklarını, değişimin mevsimsel olarak Kayalı Barajı kaynaklı olduğunu kaydetti.

Kentte sürdürdükleri altyapı ve üstyapı çalışmaları hakkında da bilgi veren Gencan, yeni projeleri hayata geçireceklerini sözlerine ekledi.