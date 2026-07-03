Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağa Karşılaması Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağa Karşılaması Yapıldı

03.07.2026 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ağa karşılaması töreni davul zurna eşliğinde gerçekleştirildi.

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin geleneksel "ağa karşılaması" töreni gerçekleştirildi.

Kırkpınar'ın önemli ritüellerinden biri olan "ağa karşılaması", davul zurna eşliğinde başladı.

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Ufuk Özünlü, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan ve beraberindekiler tarafından karşılandı.

Belediye önünde bir araya gelen Başkan Gencan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum müdürleri ile eski Kırkpınar ağalarının yer aldığı kortej, davul zurna eşliğinde Selimiye Meydanı'na yürüdü.

Şehirde konakladığı otelden güreş havaları eşliğinde meydana gelen Özünlü'ye çiçek takdim eden Gencan, burada yaptığı konuşmada ağalığın yalnızca bir unvan olmadığını, Kırkpınar geleneğinin gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli bir sorumluluk üstlendiğini söyledi.

Özünlü'nün ağa seçildiği günden bu yana hem Edirne'ye hem de Kırkpınar'a önemli katkılar sunduğunu belirten Gencan, önceki dönem ağalarına da hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ise Özünlü'nün ağalığının ilk gününden bu yana güreşe ve Edirne'ye önemli katkılar sağladığını ifade ederek kendisini tebrik etti.

Önceki dönem Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim de Kırkpınar'ın daha iyi bir noktaya taşınması için çalışmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

Konuşmasında son günlerde Kırkpınar'a ilişkin çıkan bazı iddialara da değinen Özünlü, "Geçen yıl çok güzel bir Kırkpınar geçirdik, bu yıl daha güzelini yaşayacağız. Günlerdir Kırkpınar'ın protesto edilmesi yönünde haberler çıkıyor, hepsi asılsızdır. Bu haberleri üreten nifak tohumu yapay zekaya o kadar zeki olmadığını hatırlatıyorum. 665. Kırkpınar hayırlı uğurlu olsun. Bu millet birdir, beraberdir, kardeştir. Kırkpınar Türkiye'dir." ifadelerini kullandı.

Karşılama töreninin ardından Başkan Gencan, Özünlü ve beraberindekileri Edirne Belediyesinde ağırladı.

Daha sonra Edirne Valisi Yunus Sezer'in de katılımıyla oluşturulan kortej Atatürk Anıtı'na yürüdü. Burada çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Söz ve bestesi eğitimci-yazar merhum Beyazıt Sansı'ya ait "Kırkpınar Marşı", oğlu Sevan Sansı eşliğinde seslendirildi.

Program kapsamında Pehlivan Mezarlığı da ziyaret edilerek dua edildi.

Törene CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Sarayiçi Er Meydanı'nda güreşler saat 14.00'te başlayacak. Resmi açılış töreni ise saat 18.30'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Güncel, Kültür, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağa Karşılaması Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sivas’ta Kızılırmak’ta akıntıya kapılan 3 kişiden 2’si kayboldu Sivas'ta Kızılırmak'ta akıntıya kapılan 3 kişiden 2'si kayboldu
Zakkum yedikten sonra fenalaştı Zakkum yedikten sonra fenalaştı
Gözaltına alınan Deniz Göktaş ile ilgili 185 CİMER başvurusu Gözaltına alınan Deniz Göktaş ile ilgili 185 CİMER başvurusu
İlk gününde yoğun ilgi Depozito makineleri önünde metrelerce sıra İlk gününde yoğun ilgi! Depozito makineleri önünde metrelerce sıra
Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım ve Ali Koç yeniden karşı karşıya Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Ali Koç yeniden karşı karşıya
Ankara’daki zirve öncesi Trump’tan NATO çıkışı 5 ülkenin ismini verdi Ankara'daki zirve öncesi Trump'tan NATO çıkışı! 5 ülkenin ismini verdi

12:06
Teklif Meclis’te En düşük emekli aylığı belli oldu
Teklif Meclis'te! En düşük emekli aylığı belli oldu
11:47
Balkonda asılı kalan çocuğu itfaiye kurtardı
Balkonda asılı kalan çocuğu itfaiye kurtardı
11:31
Deniz Göktaş’a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu’na protesto
Deniz Göktaş'a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu'na protesto
10:12
İran Hamaney’e veda ediyor Türkiye’den isimler de törende
İran Hamaney'e veda ediyor! Türkiye'den isimler de törende
10:04
Emekli ve memurun zam oranı netleşti İşte meslek meslek yeni maaşlar
Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar
10:01
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2026 13:11:59. #7.12#
SON DAKİKA: Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağa Karşılaması Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.