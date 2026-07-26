Kırsal Mahallelere 16 Bin Metrekare Kilitli Parke - Son Dakika
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Kırsal Mahallelere 16 Bin Metrekare Kilitli Parke

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Kayseri'de Akkışla, Sarıoğlan ve Felahiye'de 16 bin m² kilitli parke çalışmaları devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesince Akkışla, Sarıoğlan ve Felahiye ilçelerindeki kırsal mahallelerde yürütülen yaklaşık 16 bin metrekarelik kilitli parke çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, kırsal mahallelerde ulaşım altyapısının güçlendirilmesi amacıyla mahalle içi yollarda kilitli parke imalatı gerçekleştiriliyor.

Çalışmalar kapsamında Akkışla ilçe merkezi ile Akın Mahallesi, Sarıoğlan ilçesine bağlı Karaözü, Keklikoğlu, Muratbeyli ve Çiftlik mahalleleri ile Felahiye ilçesindeki Büyüktoraman Mahallesi'nde toplam yaklaşık 16 bin metrekare kilitli parke yapımı sürüyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla kırsal mahallelere yaklaşık 9 milyon liralık yatırım gerçekleştirilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin kent merkeziyle kırsal mahallelerde de yol ve üstyapı yatırımları sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırsal Mahallelere 16 Bin Metrekare Kilitli Parke - Son Dakika

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