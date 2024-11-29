Kırsal Yatırım Projeleri İçin Süre Uzatıldı

(ANKARA) - Kırsal kalkınma destekleri kapsamındaki tarıma dayalı yatırım projelerinin tamamlanma tarihi 30 Nisan 2025'e uzatıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılamasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tebliğle, kırsal kalkınma destekleri kapsamındaki tarıma dayalı yatırım projelerinin son tamamlanma tarihi 30 Nisan 2025'e kadar uzatıldı.
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