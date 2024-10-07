Kırsalda Bilişim Sınıfları Kuruldu - Son Dakika
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Kırsalda Bilişim Sınıfları Kuruldu

Muş'un Bulanık ilçesinde, 10 köy okuluna bilişim sınıfları kurulmuş, öğrenciler teknolojiye erişim sağladı.

07.10.2024 11:16
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Muş'un Bulanık ilçesinde 10 köy okuluna kurulan bilişim sınıflarıyla öğrenciler, hem bilgiye daha kolay ulaşıyor hem de kendilerini geliştiriyor.

Bulanık Kaymakamlığı ve Bulanık Yerel Eylem Grubu Derneği, kırsal bölgelerde eğitim gören öğrencilerin gelişimine katkı sunmak amacıyla proje hazırladı.

Tarım ve Kırsal Destekleme Kurumuna (TKDK) sunulan projelerin yüzde 100 hibe desteğiyle kabul edilmesinin ardından ilçeye bağlı Esenlik, Yemişen, Yokuşbaşı, Balotu, Karaağıl, Adıvar, Söğütlü, Karaburun, Kırkgöze ve Örenkent köylerindeki okullara bilişim sınıfı kuruldu.

Bu sayede bilgisayar kullanımını, kodlama yapmayı, ağ yönetimini öğrenen öğrenciler, aynı zamanda internette araştırma yapma imkanı buldu.

Kaymakamlık, gelecek yılın sonuna kadar ilçedeki 56 köy okulunun tamamına bilişim sınıfı kurulması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yemişen köyündeki bilişim sınıfını ziyaret eden Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, AA muhabirine, kırsal alanda sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirmek için 10 köy okuluna bilişim sınıfı kurduklarını söyledi.

Sınıfların, öğrencilerin kullanımına sunulduğunu belirten Koşansu, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizi çağın gerekliliklerine uygun şekilde yetiştirmek için bilişim sınıflarını çok önemsiyoruz. Bu konuda da kırsaldaki köy okullarımıza bilişim sınıflarımızı kurmak istedik. Çağın gereklilikleri için öğrencilerimiz daha kolay şekilde bilgiye ulaşacaklar. Bu projede emeği geçen Bulanık Yerel Eylem Grubu Derneği ve TKDK Muş İl Koordinatörlüğüne teşekkür ediyorum."

Bulanık Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel ise "Bundan sonra öğrencilerimiz teknolojiyle daha çok zaman geçirip derslerinde başarılı olacaklar diye ümit ediyoruz." dedi.

"Çocukların bilişim sınıflarına ihtiyacı vardı"

TKDK İl Koordinatörü Bünyamin Süne de Bulanık Yerel Eylem Grubu Derneğinin bilişim sınıfları için hazırladığı projenin hayata geçirildiğini belirtti.

Bilişim sınıfları için 1 milyon 635 bin lira destek verdiklerini ifade eden Süne, şunları kaydetti:

"Buradaki amacımız kırsalda yaşayan insanların bir araya gelip küçük projeler yoluyla ortak ağlar kurması ve bu ortak ağlarla bilgiyi paylaşıp kalkınmayı yerelden başlatmalarını sağlamak. 21. yüzyılda en önemli güç bilgidir. Bilgiye ulaşmak yeni dönemde daha çok önem arz ediyor. Çocuklarımızın bilgiye ulaşabilecekleri ve yeteneklerini geliştirebilecekleri bilişim sınıflarına ihtiyaç bulunmaktaydı. Derneğin yaptığı çalışmayla bu ihtiyacı karşılamış olduk. 10 okula 60 bilgisayar alındı ve çocuklarımızın hizmetine sunuldu."

Süne, ayrıca Varto Yerel Eylem Grubu Derneğinin hazırladığı proje kapsamında Varto ilçesine de bilişim, robotik kodlama ve müzik sınıfı kurduklarını, kırsal bölgelerde eğitime olan desteklerinin devam edeceğini söyledi.

"Artık daha hızlı şekilde bilgiye ulaşacağız"

Yemişen köyündeki öğrencilerden Zeynep İnci de okullarında bilişim sınıfı kurulmasına sevindiklerini belirterek, "Bilişim sınıfımızı aktif kullanacağız. Önceden okulumuzda bilişim sınıfı yoktu, bazı konularda araştırma yapamıyorduk. Yeni sınıfımız sayesinde artık bilgiye daha kolay ulaşacağız ve kendimizi geliştireceğiz." diye konuştu.

Esenlik köyündeki öğrencilerden Zeynep Görücü ise "Bilişim sınıfında çalışma yapıp derslerimizi geliştireceğiz. Çok sevindik. Teknoloji dersimizi artık bilişim sınıfında işleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Evinde bilgisayarının olmadığını belirten öğrencilerden Asmin Korkmaz, "Okulumuza bilgisayar sınıfı kuruldu. Eğitimimize katkı sağlanması için bu çalışma yapıldı. İlk defa burada bilgisayar görüyorum." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Teknoloji, Bulanık, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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