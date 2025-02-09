Kırsalda Hayvancılıkla Terapi Gibi Yaşamak: Hüseyin Seçkin Ceylan'ın Hikayesi - Son Dakika
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Kırsalda Hayvancılıkla Terapi Gibi Yaşamak: Hüseyin Seçkin Ceylan'ın Hikayesi

Kırsalda Hayvancılıkla Terapi Gibi Yaşamak: Hüseyin Seçkin Ceylan\'ın Hikayesi

Elazığ'da 12 yıl önce köyüne dönen Hüseyin Seçkin Ceylan, hayvancılıkla uğraşarak doğayla iç içe bir yaşam sürüyor. Ceylan, gençlere kırsalda üretim yapmaları için cesaret vermekte ve bu sürecin zorluklarını unutturan bir terapi gibi olduğunu vurguluyor.

09.02.2025 11:52  Güncelleme: 11:53
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ELAZIĞ'da ticaretle uğraşan Hüseyin Seçkin Ceylan (63), 12 yıl önce şehir hayatından sıkılıp, köyüne dönerek kurduğu tesiste hayvan yetiştiriciliği yapıyor. Ceylan, "Kırsalda yeri olan, bu işe hevesli olanlar korkmasın, çekinmesin. Üretmenin heyecanı, sevgisi, muhabbeti; üretmenin vermiş olduğu haz gerçekten de zorlukları unutturuyor insana" dedi.

Elazığ'da esnaflık yapan evli ve 2 çocuk babası Hüseyin Seçkin Ceylan, 12 yıl önce şehir hayatından bunalarak, köyüne dönmeye karar verdi. Elazığ'daki işini sonlandırarak ailesiyle Baskil ilçesine bağlı Demirlibahçe köyüne yerleşen Ceylan, hayvancılıkla uğraşmaya başladı. Kurduğu tesiste üretim kapasitesini her yıl arttıran Hüseyin Seçkin Ceylan, kurbanlık ve adaklık yetiştirerek doğayla baş başa yaşamını sürdürüyor.

'İŞ DEĞİL, SANKİ BİR TERAPİ'

Hüseyin Seçkin Ceylan, normal şartlarda köyde yaşamanın zor olduğunu ama üretmenin verdiği hazzın bunu unutturduğunu ifade ederek, "Daha önceden Elazığ merkezde ticaretle uğraşıyorduk. Bir dönem sonra köyde yaşamak benim arzumdu, isteğimdi. Doğayla baş başa, serbest bir iş istedim. Hayvancılığa karar verdim. Sığır, keçi, çiftçilik tarzı işler yapıyoruz. 12 yıl oldu, hayvancılıkla meşgulüz. Daha önceden ufak tefek uğraştık. Sonradan biraz daha hayvan aldık. Genelde kurbanlık, adaklık tarzı çalışıyoruz. Gençlere söylemek istediğim; gerçekten kırsalda yeri olan, bu işe hevesli olanlar korkmasın, çekinmesin. Üretmenin heyecanı, sevgisi, muhabbeti, üretmenin vermiş olduğu haz gerçekten de zorlukları unutturuyor insana. Normal şartlarda belki bu ortamda bulunmak zordur ama üretmek insana bunları unutturuyor, zevk haline getiriyor. Böyle bir dinlenme gerçekten de iş değil de sanki bir terapi, dinlenme gibi geliyor. Gençlere ve genç emeklilere tavsiyem köylerinde de bu işi yapsınlar. Pişman olmayacaklarına eminim" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel, Elazığ, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırsalda Hayvancılıkla Terapi Gibi Yaşamak: Hüseyin Seçkin Ceylan'ın Hikayesi - Son Dakika

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