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Kırsaldaki öğrenciler teleskopla güneşi gözlemledi, motor pervaneli maket uçak üretti

ELAZIĞ - Elazığ'da hayata geçirilen 'Bir Çocuk Gelsin Uçağa Dokunsun' projesi ile kırsalda eğitim gören öğrenciler teleskopla güneşi gözlemledi, motor pervaneli maket uçak üretti.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Elazığ Gençlik Merkezi koordinasyonunda ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle, Elazığ'ın 10 ilçesi ve 20 köy okulunda bilim ve teknoloji alanlarında temel kavramları öğretmeyi ve bu alanlardaki ilgiyi artırmayı amaçlayan 'Bir Çocuk Gelsin Uçağa Dokunsun' projesi hayata geçirildi. Proje çerçevesinde çocuklara yenilik yapma, problem çözme, mühendislik, analitik düşünme ve yaratıcılık gibi becerilerin yanı sıra, mekanik el becerisi ve el-göz koordinasyonunu geliştirme fırsatı tanındı. Son olarak Gezin köyünde Vali Aydın Arslan Ortaokulu ve İffet Nusret Gülser İlkokulu ile Maden ilçesinde bağlı Hazar İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte, motor pervaneli maket uçak atölyesi, robot atölyesi, tasarım ve üretim atölyeleri, teleskop ile güneş gözlem etkinliği ve bilimsel deneyler atölyeleri kuruldu. Burada atölyelerde uzman, lider ve gönüllüler koordinesinde deneyler yapan öğrenciler, keyifli vakitler geçirdi. Şu ana kadar Karakoçan, Palu, Sivrice ve Maden ilçelerine bağlı köy okullarında gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde teknoloji ile yakından ilk kez tanışan birçok öğrencinin, gök bilimi ve teknoloji alanında ilerlemek istedikleri gözlemlendi.

Proje hakkında bilgi veren Gençlik Hizmetleri Müdürü Serkan Sis, "Bugün Maden ilçemizde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'müz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte ortak yapmış olduğumuz bilim ve gözlem etkinliğimizi Gezin köyü ve Maden ilçesinde ilk ve ortaokula giden öğrencilerimize yönelik gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bu etkinliğimizi özellikle Elazığ Deneyap Atölyesi olarak 10 ilçe 20 okul projesi olarak faaliyete geçirdik. Bugün 5'inci okulumuzu ziyaret ettik. Bu etkinliklerimizi önümüzdeki eğitim öğretim yılında bir çok dezavantajlı bölge ve ilçe ve köy okullarımızda ve en sonda da şehirde büyük bir etkinlikle festival havasında gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

"Şu an mucit olmaya karar verdim"

Gezin'de ikamet eden 3'üncü sınıfa giden Hasan Berk Yıldız, "Burada çok eğlenceli etkinlikler yaptık. Uçak yaptık, yanardağın nasıl patladığını öğrendik ve deney yaptık. Buradaki ablalara ve herkes teşekkür ediyorum. Ben ileride cumhurbaşkanı olmayı düşünüyordum sonra kararımı değiştirdim. Herkesin dediğine göre çok zormuş. Sonra futbolcu olmaya karar verdim ama şu an mucit olmaya karar verdim. Her gün hedefimi mesleğimi değiştiriyorum" şeklinde konuştu.

"İleride bir roket yapmak istiyorum"

Hazar Ortaokulu öğrencilerinden Hasan Doğan, "Buraya gençlik merkezinden geldiler. Dolu dolu bir gün yaşadık. Onlara çok teşekkür ederiz. Başta güneş gözlemleme olmak üzere birçok etkinlik yaptık. Onlara çok teşekkür ederim. Uçak yaptık, zeka oyunları oynadık. İleride bir roket yapmak isterim, inşallah da yapabilirim" diye konuştu.

"Hayatım boyunca bu anı beklemiştim, hedefim gök bilimci olmak"

İlk kez teleskop ile güneşi izlediğini ifade eden öğrencilerden Yılmaz Günay ise mutlu olduğunu belirterek, hedefinin ise gök bilimci olmak olduğunu kaydetti.