Kırşehir'in Ezgileri, Harbiye'de Dinleyiciler ile Buluştu

(KIRŞEHİR)- Kırşehir Belediyesi Abdallar Topluluğu ve sanatçı Yunus Deveci, İstanbul'daki Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen Kardeş Türküler konserinde sahne aldı.

İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen konserde sahne alan Kırşehir Belediyesi Abdallar Topluluğu ve Yunus Deveci, büyük beğeni topladı.

Konsere, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu da katılarak ekibe destek verdi. Başkan Ekicioğlu, Kırşehir'in sesinin Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda yükseldiğini ve büyük beğeni topladığını belirterek, organizasyonun hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.