Kırşehir'in Ezgileri, Harbiye'de Dinleyiciler ile Buluştu - Son Dakika
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Kırşehir'in Ezgileri, Harbiye'de Dinleyiciler ile Buluştu

12.06.2026 10:21  Güncelleme: 11:45
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Kırşehir Belediyesi Abdallar Topluluğu ve sanatçı Yunus Deveci, İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen Kardeş Türküler konserinde sahne aldı. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu da etkinliğe katılarak destek verdi.

(KIRŞEHİR)- Kırşehir Belediyesi Abdallar Topluluğu ve sanatçı Yunus Deveci, İstanbul'daki Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen Kardeş Türküler konserinde sahne aldı.

İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen konserde sahne alan Kırşehir Belediyesi Abdallar Topluluğu ve Yunus Deveci, büyük beğeni topladı.

Konsere, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu da katılarak ekibe destek verdi. Başkan Ekicioğlu, Kırşehir'in sesinin Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda yükseldiğini ve büyük beğeni topladığını belirterek, organizasyonun hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kırşehir'in Ezgileri, Harbiye'de Dinleyiciler ile Buluştu - Son Dakika

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