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KAEÜ'de Tarımsal Eğitim ve Öğretimin 178. Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika
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KAEÜ'de Tarımsal Eğitim ve Öğretimin 178. Yıl Dönümü Kutlandı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde düzenlenen kutlama programında, tarımın ekonomik ve sosyal alanda önemi vurgulandı. Ziraat fakültesinin nitelikli iş gücü talebini karşılamak için yaptığı çalışmaların önemi aktarıldı. Üniversitenin tarım ve jeotermal alanında pilot üniversite olduğu belirtildi.

KAEÜ\'de Tarımsal Eğitim ve Öğretimin 178. Yıl Dönümü Kutlandı
12.01.2024 - 16:34,
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) "Tarımsal Eğitim ve Öğretimin 178. Yıl Dönümü" dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAEÜ Ziraat Fakültesi'ndeki programda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Güneş, tarımın ekonomik ve sosyal alanda önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, hem dünyada hem de Türkiye'de tarımsal faaliyetlerin giderek önem kazandığını, tarımın artık daha modern gerçekleştirildiğini belirtti.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kazankaya da ziraat fakültelerinin gıda ve tarım alanında nitelikli iş gücü talebinin karşılanmasına yönelik yaptığı çalışmaların önemini aktardı.

KAEÜ'nün tarım ve jeotermal alanında pilot üniversite olduğunu vurgulayan Kazankaya, Türk tarımının gelişmesi ve ilerlemesi için çalışmalara devam edeceklerini, tarımda karşılaşılan problemleri çözmeye yönelik, bilimsel ve teknolojik katkı sağlayan açık görüşlü, donanımlı ziraat mühendisleri yetiştireceklerini dile getirdi.

Fakülte öğrenci temsilcisi Asude Özdemir ise dünyanın en stratejik sektörü, hayatın olmazsa olmazı bir mesleği yapmaktan gurur ve onur duyduğunu ifade etti.

Fakültenin çalışmaları ve ürünlerin de incelendiği programa KAEÜ Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin İlter, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA
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Kırşehir, Tarım, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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