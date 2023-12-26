 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi öğrencileri şehit askerler için yürüdü - Son Dakika
Üye Girişi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi öğrencileri şehit askerler için yürüdü

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) öğrencileri, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için yürüyüş düzenledi. Yürüyüş sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı ve dua edildi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Musa Özata, saldırıları kınadıklarını belirtirken, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan birlik ve beraberliklerinin bozulmayacağını vurguladı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi öğrencileri şehit askerler için yürüdü
26.12.2023 - 15:14,
Abone Ol

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) öğrencileri Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için yürüdü.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, rektörlük binası önünde bir araya gelen öğrenciler Türk bayrakları ve şehit askerlerin fotoğraflarını taşıdı.

Ahi Evran Üniversitesi Camii'nde tamamlanan yürüyüş sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı ve dua edildi.

Etkinlikle konuşan KAEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Musa Özata, şehit askerlere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere de acil şifa dileyerek, huzur ve güvenliğe yönelik saldırıları şiddetle kınadıklarını ifade etti.

Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan da terör ve şiddetin hiçbir zaman amacına ulaşmayacağını, birlik ve beraberliklerinin bozulmayacağını aktardı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kırşehir, Irak, Saldırı, Güvenlik, Terör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi öğrencileri şehit askerler için yürüdü - Son Dakika


15:35
Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi
15:25
İsrail basını yazdı: Netanyahu, Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çalışıyor İsrail basını yazdı: Netanyahu, Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çalışıyor
15:23
Mekan izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar'ın yapımcısı veryansın etti: Kuruma 200 bin TL ödedik Mekan izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar'ın yapımcısı veryansın etti: Kuruma 200 bin TL ödedik
15:06
Pençe-Kilit Operasyonunda Şehit Olan 5 Askerin Cenaze Töreni Pençe-Kilit Operasyonunda Şehit Olan 5 Askerin Cenaze Töreni
14:59
Şehir zorbası kamerada! İş yeri sahibi talebini reddedince silah çekti Şehir zorbası kamerada! İş yeri sahibi talebini reddedince silah çekti
14:58
Fiyatlar 710 bin TL'den başlıyor! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller Fiyatlar 710 bin TL'den başlıyor! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller
14:46
Yasak ırklı köpek, sokakta yürüyen kadının kolunu parçaladı Yasak ırklı köpek, sokakta yürüyen kadının kolunu parçaladı
14:44
Kadıköy'de bina yıkımında işçi enkaz altında kaldı Kadıköy'de bina yıkımında işçi enkaz altında kaldı

Son Dakika
15:35 Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi
15:25 İsrail basını yazdı: Netanyahu, Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çalışıyor
15:23 Mekan izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar'ın yapımcısı veryansın etti: Kuruma 200 bin TL ödedik
15:06 Pençe-Kilit Operasyonunda Şehit Olan 5 Askerin Cenaze Töreni
14:58 Fiyatlar 710 bin TL'den başlıyor! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller
14:59 Şehir zorbası kamerada! İş yeri sahibi talebini reddedince silah çekti
14:53 İstanbul depremi ne zaman olacak?
14:44 Kadıköy'de bina yıkımında işçi enkaz altında kaldı
14:46 Yasak ırklı köpek, sokakta yürüyen kadının kolunu parçaladı
14:38 Özgür Özel, Bahçeli'nin eleştirilerine yanıt verdi: Öyle bedava siyaset yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 16:06:44. #1.13#
SON DAKİKA: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi öğrencileri şehit askerler için yürüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement