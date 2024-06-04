Kırşehir Belediye Başkanı Nazım Hikmet Sergisi ve Kuva-yi Milliye Destanı Oratoryosu\'na katıldı

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(KIRŞEHİR) - Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Nazım Hikmet Sergisi'nin açılışının ardından Kuva-yi Milliye Destanı Oratoryosu'nun sunumuna katıldı.

Nazım Hikmet'in 61. ölüm yılında düzenlenen anma programı çerçevesinde dün akşam Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde çeşitli ülkelerden karikatür sanatçılarının eserlerinden oluşan Nazım Hikmet Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi. Sergi açılışının ardından Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi Seher Vakti Salonu'nda Nazım Hikmet'in Kuva-yi Milliye Destanı Oratoryosu'nun sunumu yapıldı.

Her iki etkinliğe de katılan Başkan Ekicioğlu, şunları söyledi:

"Düzmece davalarla yaşamının on yedi yılını hapishanelerde geçiren; 1950 yılında ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen kampanyalar sonunda çıkarılan Genel Af Yasası'yla serbest kalan Nazım Hikmet, yaşamına yönelik komplolar nedeniyle yurt dışına çıkmak zorunda bırakılmış ve ölene dek yurduna, halkına, sevenlerine hasret şiirleri yazacağı göçmenlik yıllarına mecbur bırakılmıştır. '…Yazılarım otuz kırk dilde basılır/ Türkiye'mde Türkçemle yasak' diyen Nazım Hikmet'in büyük insanlığa adadığı şiirleri her türden eşitsizlik ve adaletsizliğe karşı direnen, özgürlük istemini dünyaya haykırmaya ve ses getirmeye de devam ediyor. Dünya şairimiz Nazım Hikmet'in anısı önünde saygıyla eğiliyor; vefatının 61'inci yılında özlem ve sevgiyle anıyorum."