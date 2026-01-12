Kırşehir Belediyesi'nin Engelli Bireylere Yönelik Projeleri Paylaşıldı

(KIRŞEHİR) - Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Nazım Köksal, Kayseri'de düzenlenen TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Bölge İstişare Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşan Köksal, Kırşehir Belediyesi olarak engelli bireylere yönelik proje ve hizmetleri katılımcılarla paylaştı.

Kayseri'de gerçekleştirilenTBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Bölge İstişare Toplantısı'na Kırşehir ile birlikte Aksaray, Amasya, Çankırı, Çorum, Kayseri, Kırıkkale, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat ve Yozgat illerinden temsilciler ve STK'lar da katıldı.

Çalışma ziyareti kapsamında Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen toplantıda Köksal tarafından Kırşehir Belediyesi bünyesinde engellilerle ilgili veriler, engellilere sunulan sosyal hizmetler, sosyal yardımlar, yürütülen ve planlanan projelerle tespit edilen öneriler paylaşıldı.

Köksal, "Kırşehir'de Dezavantajlı Gruplara Umut Doğuyor" projesi kapsamında hayata geçirilen Kır-Köy Kampüsü, Kervansaray Engelsiz Yaşam Rehabilitasyon ve Gündüz Bakım Merkezi, Hayata Engel Yok Hizmet Aracı, Sabriye-Hasan Kılıç Engelsiz Yaşam Merkezi, engelli araçların bakım ve onarımı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Engellilik Çalıştayı'na katılım ve öneriler ile engellilere yönelik panel, toplantı ve çalışmaları katılımcılara aktardı.