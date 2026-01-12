Kırşehir Belediyesi'nin Engelli Bireylere Yönelik Projeleri Paylaşıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kırşehir Belediyesi'nin Engelli Bireylere Yönelik Projeleri Paylaşıldı

12.01.2026 09:35  Güncelleme: 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Nazım Köksal, Kayseri'de düzenlenen TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Bölge İstişare Toplantısı'nda Kırşehir Belediyesi'nin engelli bireylere sunduğu projeleri ve hizmetleri paylaştı.

(KIRŞEHİR) - Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Nazım Köksal, Kayseri'de düzenlenen TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Bölge İstişare Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşan Köksal, Kırşehir Belediyesi olarak engelli bireylere yönelik proje ve hizmetleri katılımcılarla paylaştı.

Kayseri'de gerçekleştirilenTBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Bölge İstişare Toplantısı'na Kırşehir ile birlikte Aksaray, Amasya, Çankırı, Çorum, Kayseri, Kırıkkale, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat ve Yozgat illerinden temsilciler ve STK'lar da katıldı.

Çalışma ziyareti kapsamında Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen toplantıda Köksal tarafından Kırşehir Belediyesi bünyesinde engellilerle ilgili veriler, engellilere sunulan sosyal hizmetler, sosyal yardımlar, yürütülen ve planlanan projelerle tespit edilen öneriler paylaşıldı.

Köksal, "Kırşehir'de Dezavantajlı Gruplara Umut Doğuyor" projesi kapsamında hayata geçirilen Kır-Köy Kampüsü, Kervansaray Engelsiz Yaşam Rehabilitasyon ve Gündüz Bakım Merkezi, Hayata Engel Yok Hizmet Aracı, Sabriye-Hasan Kılıç Engelsiz Yaşam Merkezi, engelli araçların bakım ve onarımı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Engellilik Çalıştayı'na katılım ve öneriler ile engellilere yönelik panel, toplantı ve çalışmaları katılımcılara aktardı.

Kaynak: ANKA

Kırşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Politika, Kırşehir, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir Belediyesi'nin Engelli Bireylere Yönelik Projeleri Paylaşıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran’a saldırı düzenleyecek Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek
Galatasaray’ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen’den çarpıcı hareket Galatasaray'ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen'den çarpıcı hareket
1 kilosu 558 bin TL Dünyanın en pahalı balı Türkiye’nin tuz şehrinden çıktı 1 kilosu 558 bin TL! Dünyanın en pahalı balı Türkiye'nin tuz şehrinden çıktı
Pencereden kurtarılan Gökçe bebeğin annesi bulundu İşte ilk ifadesi Pencereden kurtarılan Gökçe bebeğin annesi bulundu! İşte ilk ifadesi
AVM’de yer kiralama kavgasına biber gazlı müdahale AVM'de yer kiralama kavgasına biber gazlı müdahale
Trump’ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı Trump'ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı

10:43
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
10:42
Yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca’yı da şaşırttı: Şok içerisindeyim
Yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca'yı da şaşırttı: Şok içerisindeyim
10:39
Rahmi Koç’un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
10:20
Görüntü Türkiye’den Eşsiz parçayı peynir fiyatına alan antikacı
Görüntü Türkiye'den! Eşsiz parçayı peynir fiyatına alan antikacı
09:57
Belediye Başkanı Alper Yeğin’in mecliste kullandığı ifade tepki çekti
Belediye Başkanı Alper Yeğin'in mecliste kullandığı ifade tepki çekti
09:54
Arda Güler’den kupa törenine damga vuran hareket
Arda Güler'den kupa törenine damga vuran hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 11:24:29. #7.11#
SON DAKİKA: Kırşehir Belediyesi'nin Engelli Bireylere Yönelik Projeleri Paylaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.