Kırşehir Belediyesi kış hazırlıklarını 600 ton saf tuz stokuyla tamamladı

(KIRŞEHİR) - Kırşehir Belediyesi, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte olası kar yağışına karşı hazırlıklarını tamamladı.

Kırşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, olası kar yağışlarında yaya ve araç ulaşımında aksama yaşanmaması için iş makineleriyle birlikte kış hazırlıklarını tamamladı.

Belediyeden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kırşehir'de 7 gün 24 saat boyunca hizmet vermeye hazır olan Kırşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerimiz, hemşehrilerimizin sıkıntı yaşamamaları için önceki yıllarda olduğu gibi tuzlama araçları, kar bıçaklı kamyon, kepçe, kamyon, greyder ve kaldırım temizleme (kar püskürtme) araçlarıyla birlikte anında müdahaleye hazır bir konumda bekliyor.

Kırşehir Belediyesi olarak her türlü hava koşullarını dikkate alarak önceden önlemlerimizi aldık. Kar koşulları kapsamında 600 ton saf tuz olmak üzere; agrega ile karıştırıldığında 1.200 ton tuz stokla anında müdahaleye hazırız. Olası kar yağışlarında, nöbetçi ekiplerimizle birlikte 24 saat esasına göre kış tedbirleri kapsamında kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapılacaktır. Tüm Kırşehirli hemşehrilerimize sağlıklı ve huzurlu bir kış geçirmelerini diliyoruz."