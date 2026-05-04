Kırşehir Belediyesi'nden Atık Yönetimini Teşvik Eden Özel Proje - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırşehir Belediyesi'nden Atık Yönetimini Teşvik Eden Özel Proje

04.05.2026 09:46  Güncelleme: 10:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir Belediyesi, çevresel farkındalığı artırmak ve yerli üretimi desteklemek amacıyla hayata geçirdiği geleneksel fide dağıtım kampanyasını, bu yıl bir sosyal sorumluluk projesiyle birleştirdi. “Atık olarak düşündüğümüz bazı şeyler çöp değildir” sloganıyla başlatılan proje kapsamında geri dönüşüm malzemesi getiren vatandaşlara yerli tohumlardan üretilen sebze fideleri hediye ediliyor.

(KIRŞEHİR) - Kırşehir Belediyesi, çevresel farkındalığı artırmak ve yerli üretimi desteklemek amacıyla hayata geçirdiği geleneksel fide dağıtım kampanyasını, bu yıl bir sosyal sorumluluk projesiyle birleştirdi. "Atık olarak düşündüğümüz bazı şeyler çöp değildir" sloganıyla başlatılan proje kapsamında geri dönüşüm malzemesi getiren vatandaşlara yerli tohumlardan üretilen sebze fideleri hediye ediliyor.

Kırşehir Belediyesi tarafından geleneksel fide dağıtımı kampanyası ile birleştirilen sosyal sorumluluk projesi, atık yönetimini teşvik eden özel bir kurguyla hazırlandı. Kampanya takvimine göre vatandaşlar, 27-30 Nisan 2026 tarihleri arasında belediyeye 50 adet plastik veya metal geri dönüşüm malzemesi teslim etti. Atıklarını getirenlere, fidanlarını teslim alabilmeleri için özel bir belge takdim edildi. Bu belgelerin karşılığında fideler, 5-7 Mayıs 2026 tarihlerinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında sahiplerine teslim edilecek. Dağıtım noktası olarak ise Eski Karayolları Müdürlüğü alanı belirlendi.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, projeye ilişkin açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"Kırşehir Belediyesi olarak daha önceki yıllarda başlatmış olduğumuz fide dağıtımına bu yıl da devam ediyoruz. Fide hediyelerimizle yerli üreticilerin desteklenmesi noktasında çalışmalarımız bundan sonra da sürecek. Kırşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'müzün ilimizin iklim ve toprak koşullarına uygun olan domates, biber ve patlıcan gibi sebzelerinin yerli tohumlarından üretilen fideleri Kırşehirli hemşehrilerimize dağıtımını gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yıl hazırladığımız kampanya kapsamında 'Atık olarak düşündüğümüz bazı şeyler çöp değildir' sloganıyla sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde farkındalık yaratmayı da hedefledik. 27-30 Nisan tarihleri arasında 50 adet geri dönüşüm malzemesi (plastik, metal) getiren hemşehrilerimize, verdiğimiz belge karşılığında, fidelerini 5, 6 ve 7 Mayıs'ta Eski Karayolları Müdürlüğü alanında hediye edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir Belediyesi'nden Atık Yönetimini Teşvik Eden Özel Proje - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP’den ihraç edildi Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP'den ihraç edildi
Filipinler’deki Mayon Yanardağı’nda patlama Binlerce kişi tahliye edildi Filipinler'deki Mayon Yanardağı'nda patlama! Binlerce kişi tahliye edildi
İstanbul’da infial yaratan görüntü 86 yaşındaki sapık gözaltına alındı İstanbul'da infial yaratan görüntü! 86 yaşındaki sapık gözaltına alındı
İnsansı robot kontrolden çıktı, festivalde büyük korku yaşandı İnsansı robot kontrolden çıktı, festivalde büyük korku yaşandı
Aydın’da kaybolan engelli Ahmet için 75 kişilik ekip seferber oldu Aydın'da kaybolan engelli Ahmet için 75 kişilik ekip seferber oldu
Teleferik arızası 3 kişilik aileye kabusu yaşattı Teleferik arızası 3 kişilik aileye kabusu yaşattı

10:18
Nisan ayı enflasyonu açıklandı, emeklinin alacağı 4 aylık zam oranı kesinleşti
Nisan ayı enflasyonu açıklandı, emeklinin alacağı 4 aylık zam oranı kesinleşti
10:07
Mayıs ayı kira zam oranı belli oldu
Mayıs ayı kira zam oranı belli oldu
10:02
Enflasyon nisan ayında yüzde 4,18 arttı
Enflasyon nisan ayında yüzde 4,18 arttı
09:58
Eczacıbaşı Dynavit’nin yıldızı maç sırasında küfür etti
Eczacıbaşı Dynavit’nin yıldızı maç sırasında küfür etti
09:26
Tayvan liderinin Esvatini ziyareti Çin’i küplere bindirdi
Tayvan liderinin Esvatini ziyareti Çin'i küplere bindirdi
09:20
İran’dan Trump’ın Özgürlük Projesi’ne yanıt: Bölgeye yaklaşan ABD donanması hedef alınacak
İran'dan Trump'ın Özgürlük Projesi'ne yanıt: Bölgeye yaklaşan ABD donanması hedef alınacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2026 10:44:12. #7.13#
SON DAKİKA: Kırşehir Belediyesi'nden Atık Yönetimini Teşvik Eden Özel Proje - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.