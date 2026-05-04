Kırşehir Belediyesi'nden Atık Yönetimini Teşvik Eden Özel Proje

(KIRŞEHİR) - Kırşehir Belediyesi, çevresel farkındalığı artırmak ve yerli üretimi desteklemek amacıyla hayata geçirdiği geleneksel fide dağıtım kampanyasını, bu yıl bir sosyal sorumluluk projesiyle birleştirdi. "Atık olarak düşündüğümüz bazı şeyler çöp değildir" sloganıyla başlatılan proje kapsamında geri dönüşüm malzemesi getiren vatandaşlara yerli tohumlardan üretilen sebze fideleri hediye ediliyor.

Kırşehir Belediyesi tarafından geleneksel fide dağıtımı kampanyası ile birleştirilen sosyal sorumluluk projesi, atık yönetimini teşvik eden özel bir kurguyla hazırlandı. Kampanya takvimine göre vatandaşlar, 27-30 Nisan 2026 tarihleri arasında belediyeye 50 adet plastik veya metal geri dönüşüm malzemesi teslim etti. Atıklarını getirenlere, fidanlarını teslim alabilmeleri için özel bir belge takdim edildi. Bu belgelerin karşılığında fideler, 5-7 Mayıs 2026 tarihlerinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında sahiplerine teslim edilecek. Dağıtım noktası olarak ise Eski Karayolları Müdürlüğü alanı belirlendi.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, projeye ilişkin açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"Kırşehir Belediyesi olarak daha önceki yıllarda başlatmış olduğumuz fide dağıtımına bu yıl da devam ediyoruz. Fide hediyelerimizle yerli üreticilerin desteklenmesi noktasında çalışmalarımız bundan sonra da sürecek. Kırşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'müzün ilimizin iklim ve toprak koşullarına uygun olan domates, biber ve patlıcan gibi sebzelerinin yerli tohumlarından üretilen fideleri Kırşehirli hemşehrilerimize dağıtımını gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yıl hazırladığımız kampanya kapsamında 'Atık olarak düşündüğümüz bazı şeyler çöp değildir' sloganıyla sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde farkındalık yaratmayı da hedefledik. 27-30 Nisan tarihleri arasında 50 adet geri dönüşüm malzemesi (plastik, metal) getiren hemşehrilerimize, verdiğimiz belge karşılığında, fidelerini 5, 6 ve 7 Mayıs'ta Eski Karayolları Müdürlüğü alanında hediye edeceğiz."