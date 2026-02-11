Kırşehir Belediyesi Şiir Atölyesi'nde 2026 Kış Dönemi Kayıtları Başladı - Son Dakika
Kırşehir Belediyesi Şiir Atölyesi'nde 2026 Kış Dönemi Kayıtları Başladı

11.02.2026 10:29  Güncelleme: 11:37
Kırşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Şiir Atölyesi'nin 2026 Kış Dönemi kayıtları başladı. Katılımcılar, 20 Şubat'a kadar başvuruda bulunabilecekler. Atölye, Divan Şiiri, Halk Şiiri ve Modern Şiir üzerine çalışmalar yaparak, şiir üretimine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

(KIRŞEHİR) - Kırşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Şiir Atölyesi'nin 2026 Kış Dönemi kayıtları başladı. Atölyeye katılmak isteyenler, 20 Şubat'a kadar Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi Danışma Birimi'ne başvuruda bulunabilecek.

Aralık 2021'de çalışmalarına başlayan "Kırşehir Belediyesi Soner Demirbaş'la Şiir Atölyesi", bugüne kadar birçok şiir dinletisine ve etkinliğe imza attı.

Atölye, 2024 Güz Dönemi finalinde 27 Aralık 2024'te Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi Aşık Said Salonu'nda "Talana Karşı Toprağım ve Sevdam" konulu şiir dinletisini gerçekleştirdi.

Şiir Atölyesi, 7 Mart 2025'te 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında kadın şairlerin şiirlerinin okunduğu bir dinleti düzenlerken, 1. Aşık Paşa Dil ve Şiir Festivali kapsamında ise 16 Aralık 2025'te "Şiirlerde Kırşehir" temalı bir etkinlik düzenledi.

Atölye çalışmalarında Divan Şiiri, Halk Şiiri ve Modern Şiir örnekleri üzerinden şiirin temel konuları ele alınırken, modern şiir ve şiir yazma pratiği üzerine de uygulamalı çalışmalar yapılıyor.

2026 Kış Dönemi'nde de bu başlıklara ağırlık verileceği, dönem sonunda ise katılımcıların hazırladığı şiir dinletisinin izleyiciyle buluşturulacağı belirtildi.

Şiir Atölyesi'nde esin, imge, şiir dili, kelime, biçim, biçem, metafor, yüzey yapı–derin yapı gibi başlıkların yanı sıra söz ve anlam sanatları ile biçim ve içerik arasındaki ilişki, uygulamalı çalışmalarla ele alınıyor.

Ücretsiz olarak yürütülen Kırşehir Belediyesi Şiir Atölyesi'ne, edebiyat ve şiir alanında üretimde bulunmak isteyen tüm yurttaşlar başvuruda bulunabiliyor.

Kaynak: ANKA

Kırşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, Edebiyat, Kültür, Güncel, Sanat

12:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’i ağlatan sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i ağlatan sözler
11:56
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan’ın ölüm nedeni belli oldu
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın ölüm nedeni belli oldu
11:06
İsrail resti hayatını kabusa çevirdi: Bizi tehdit ederseniz, sizi AR-15 ile vuracağız
İsrail resti hayatını kabusa çevirdi: Bizi tehdit ederseniz, sizi AR-15 ile vuracağız
10:29
Özgür Özel’den Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum
Özgür Özel'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum
10:26
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti
10:09
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin sokak köpekleri konusunda tavrı net
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin sokak köpekleri konusunda tavrı net
