Kırşehir\'de 12 düzensiz göçmen yakalandı

Kırşehir'de yasa dışı yollardan yurda giren 12 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, kent merkezinde farklı noktalarda yapılan denetimlerde, 12 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 zanlı yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.