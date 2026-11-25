Kırşehir'de 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırşehir'de hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Jandarma Suç Araştırma Timi'nin düzenlediği operasyonla saklandığı adreste yakalandı. İşlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kırşehir'de hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.G, düzenlenen operasyonla saklandığı adreste yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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