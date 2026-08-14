Kırşehir\'de 15 Bin Paket Makaron Ele Geçirildi

Kırşehir'de 15 bin 80 paket dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir iş yerinde denetim yaptı.

Denetim sırasında yapılan aramada, 15 bin 80 paket doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Ş.E. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.