Kırşehir'de 16 Metruk Bina Yıkıldı

Kırşehir'de bu yılın ilk 5 ayında 16 metruk binanın yıkımı gerçekleşti.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, suç ve suçluların barınma alanı haline gelme riski taşıyan metruk yapılara yönelik denetim çalışması yürütüldü.
Bu kapsamda bu yılın ilk 5 ayında tespiti yapılan 21 metruk binadan 16'sı yıkıldı.
Ekiplerin, kamu düzeninin sağlanması ve genel asayişin korunması amacıyla çalışmaları sürüyor.
