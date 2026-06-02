Kırşehir'de 16 Metruk Bina Yıkıldı

Kırşehir'de bu yılın ilk 5 ayında 16 metruk binanın yıkımı gerçekleşti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, suç ve suçluların barınma alanı haline gelme riski taşıyan metruk yapılara yönelik denetim çalışması yürütüldü.

Bu kapsamda bu yılın ilk 5 ayında tespiti yapılan 21 metruk binadan 16'sı yıkıldı.

Ekiplerin, kamu düzeninin sağlanması ve genel asayişin korunması amacıyla çalışmaları sürüyor.