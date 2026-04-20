Kırşehir'de 23 Nisan Satranç Turnuvasında Dereceye Girenler Ödüllendirildi

(KIRŞEHİR) - Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen İç Anadolu Bölgesi Satranç Turnuvası'nda dereceye girenlere ödüllerini verdi.

Kırşehir Belediyesi Spor Kulübü ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinde düzenlenen İç Anadolu Bölgesi Satranç Turnuvası'nın ödül törenine Başkan Ekicioğlu, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir'i Koruma Platformu Başkanı Mustafa Düger ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Satranç Turnuvası'na Kırşehir ile birlikte Tekirdağ, İstanbul, Osmaniye, Niğde, Nevşehir, Ankara, Konya, Kayseri, Yozgat, Aksaray ve Kırıkkale illerinden 6-14 yaş arası toplam 175 sporcu katıldı.

Başkan Ekicioğlu, ödül töreninde yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Öncelikle turnuvaya katılan tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum. Özellikle başka şehirlerden gelen misafirlerimizin yapılan bu turnuvadan ve organizasyondan duydukları memnuniyetlerini bildirmelerinin bizleri mutlu ettiğini de belirtmek isterim. Tekvando, judo, kick boks gibi branşlarda Türkiye, Balkanlar, Avrupa ve dünya şampiyonalarında derece yapmış sporcularımızın bulunduğu Kulübümüzde 11 branşta 900 lisanslı sporcumuz bulunuyor."

Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda ve gösterdiği hedefe, siz değerli çocuklarımızla birlikte yürüyor olmanın bilinciyle, Satranç Turnuvası'nın hazırlanmasında tüm emeği geçenlere teşekkür ediyor; bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kuran tüm kahramanlarımızı şükranla anıyor, aziz şehitlerimize rahmet diliyor; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nızı kutluyorum."