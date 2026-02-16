Kırşehir'de jandarma ekiplerince 25 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına aldı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Ekipler, kent merkezi yakınlarında şüphe üzerinde durdurdukları otomobilde ve içindeki E.D ve D.D'nin üst aramasında 25 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 zanlı hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Kırşehir'de 25 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
