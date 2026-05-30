Kırşehir'de 30 düzensiz göçmen yakalandı
Kırşehir'de 30 düzensiz göçmen yakalandı

30.05.2026 14:52
Kırşehir'de yasa dışı yollardan giren 30 düzensiz göçmen yakalanırken, 3 şüpheli hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan işlem yapıldı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine sevk edildi.

Kırşehir'de yasa dışı yollardan yurda giren 30 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma yürüttü.

Denetimlerde yasa dışı yollardan yurda girdikleri belirlenen 30 yabancı uyruklu yakalandı.

Yabancı uyrukluları barındıran ve ülkede kalmasına imkan sağlayan 3 şüpheliye "göçmen kaçakçılığı" suçundan adli işlem yapıldı.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Ankara, Niğde ve Şanlıurfa'daki geri gönderme merkezlerine gönderildi.

Polisler, kent merkezinde yaptıkları uygulama ve denetimlerde 4 bin 668 kişi ve 2 bin 211 araç ile 117 umuma açık iş yerini kontrol etti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Kırşehir, Göçmen, Güncel, Son Dakika

