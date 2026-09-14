Kırşehir'de 39. Ahilik Haftası açılışında Ekicioğlu'ndan birlik ve dürüstlük çağrısı - Son Dakika
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Kırşehir'de 39. Ahilik Haftası açılışında Ekicioğlu'ndan birlik ve dürüstlük çağrısı

Kırşehir\'de 39. Ahilik Haftası açılışında Ekicioğlu\'ndan birlik ve dürüstlük çağrısı
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Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 62. Esnaf Bayramı ve 39. Ahilik Haftası açılış programına katıldı. Ekicioğlu, sanayi ve ticarette doğruluk ve dürüstlükten ödün verilmemesi gerektiğini söyledi.

(KIRŞEHİR) - Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 62. Esnaf Bayramı ve 39. Ahilik Haftası açılış programına katıldı. Açılışta konuşan Ekicioğlu, "Sanayide ve ticarette doğruluktan ve dürüstlükten ödün vermeden, Ahilik Teşkilatı'nın kurucusu Ahi Evran'ın öğretileri ile birbirimizle kucaklaşarak dünya milletleri ile yarışmalıyız" dedi.

62. Esnaf Bayramı ve 39. Ahilik Haftası açılış programına Ekicioğlu'nun yanı sıra Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kırşehir Valiai Murat Sefa Demiryürek, YENİ Parti Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, oda ve borsa başkanları, il protokolü ve esnaf katıldı.

Bugün Ahi Evran-ı Veli Camisi ziyaretiyle başlayan program, Cacabey Meydanı'nda devam etti. Program açılışında konuşan Ekicioğlu, şunları söyledi:

"Yüzyıllar öncesinden Anadolu'da toplumsal adalet ve toplumsal birliğin gelişmesi için mücadele veren ve hemşehrisi olmaktan onur duyduğumuz Ahi Evran-ı Veli'nin önderliğinde gelişen Ahilik Teşkilatı, başta esnaflarımız olmak üzere toplumun bütün kesimine haktan ve doğrudan yana olmayı ilke edinmiştir.

Ahi Evran-ı Veli, toplumsal düzenin ve birliğin sağlanması için farklı bir bakış açısı geliştirmiş, kooperatifçilik gibi kurumlarla toplumsal yaşam içerisinde birlikte üretmenin, adaletli bölüşmenin ve dayanışma kültürünün gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. Toplumda birlik ve dayanışma sağlayan, sosyal, ekonomik ve kültürel hayatın düzenlenmesinde rol oynayan, merkezi Kırşehir olan ve Anadolu'da yüzyıllardan beri varlığını sürdüren Ahilik anlayışını sadece belli gün ve haftalarda kutlamak yerine günümüzde de hayatın içerisinde sürdürebilirsek ticari ve toplumsal ilişkilerde yaşadığımız birçok sorunu ortadan kaldırabileceğimize inanıyorum.

Sanayide ve ticarette doğruluktan ve dürüstlükten ödün vermeden, Ahilik Teşkilatı'nın kurucusu Ahi Evran'ın öğretileri ile birbirimizle kucaklaşarak dünya milletleri ile yarışmalıyız. Ekonomimizin bel kemiği olan esnaf ve sanatkarlarımız, tarihinden aldığı bu güçlü mirası koruyarak evrensel değerlerle bütünleşerek ilerleyecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle Pir Ahi Evran-ı Veli'yi saygı ve rahmetle anıyor; başta Ahi Esnaflarımız olmak üzere bütün ticaret erbabının ve hemşehrilerimin 62. Esnaf Bayramı ve 39. Ahilik Haftası'nı kutluyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kırşehir'de 39. Ahilik Haftası açılışında Ekicioğlu'ndan birlik ve dürüstlük çağrısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir'de 39. Ahilik Haftası açılışında Ekicioğlu'ndan birlik ve dürüstlük çağrısı - Son Dakika
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