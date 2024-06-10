Kırşehir'de 45 Kişilik Hac Kafilesi Dualarla Uğurlandı - Son Dakika
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Kırşehir'de 45 Kişilik Hac Kafilesi Dualarla Uğurlandı

Kırşehir\'de 45 Kişilik Hac Kafilesi Dualarla Uğurlandı

Kırşehir'de Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen hac organizasyonu kapsamında kutsal topraklara gidecek olan 45 hacı adayı, dualar eşliğinde uğurlandı. Cacabey Meydanı'nda düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve konuşmaların ardından hac yolcuları salavat, tekbir ve telbiyeler eşliğinde kutsal topraklara hareket etti. Uğurlama programına din görevlileri ve hacı adaylarının yakınları da katıldı.

10.06.2024 15:18
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Kırşehir'de 45 kişilik hac kafilesi, dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.

İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığının hac organizasyonu ile kutsal topraklara gidecek son kafile olan 45 hacı adayı için Cacabey Meydanı'nda program düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, İl Müftü Yardımcısı Ali Çam konuşma yaptı.

Din görevlileri tarafından okunan ilahilerin ve ve yapılan duanın ardından hac yolcuları salavat, tekbir ve telbiyeler eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.

Uğurlama programına din görevlileri ve hacı adaylarının yakınları katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırşehir'de 45 Kişilik Hac Kafilesi Dualarla Uğurlandı - Son Dakika

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