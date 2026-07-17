Kırşehir'de 61 Yasa Dışı Bahis Sitesine Erişim Engeli - Son Dakika
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Kırşehir'de 61 Yasa Dışı Bahis Sitesine Erişim Engeli

17.07.2026 15:03
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Kırşehir'de yasa dışı bahis reklamı yapan 61 siteye erişim engeli getirildi. Çalışmalar sürüyor.

Kırşehir'de yasa dışı bahis reklamı yapan 61 internet sitesine erişim engeli getirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çeşitli suçlara karşı sanal devriye çalışması yürüttü.

Bu kapsamda yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptığı tespit edilen 61 internet sitesi hakkında işlem başlatıldı.

Kırşehir Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla bu internet sitelerine erişim engeli getirildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Teknoloji, Kırşehir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de 61 Yasa Dışı Bahis Sitesine Erişim Engeli - Son Dakika

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