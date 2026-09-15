Kırşehir'de Ahi Kitap Fuarı açıldı, 50'ye yakın yayınevi stant açtı - Son Dakika
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Kırşehir'de Ahi Kitap Fuarı açıldı, 50'ye yakın yayınevi stant açtı

Kırşehir\'de Ahi Kitap Fuarı açıldı, 50\'ye yakın yayınevi stant açtı
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Kırşehir'de 39. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Cacabey Meydanı'ndaki Ahi Kitap Fuarı'nın açılışı protokol üyelerinin katılımıyla yapıldı. Fuar, 20 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

Kırşehir'de 39. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında "Ahi Kitap Fuarı"nın açılışı yapıldı.

Cacabey Meydanı'ndaki fuarın açılışı, Vali Murat Sefa Demiryürek, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen, Ticaret İl Müdürü İsmail Güner, Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal ve protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi.

Vali Demiryürek, açılıştaki konuşmasında, hafta kapsamındaki etkinliklerde kitapseverlerin unutulmadığını söyledi.

Ahilik Haftası kapsamında çok sayıda yayınevi ve kitabı Kırşehirli okuyucularla buluşturduklarını dile getiren Demiryürek, şöyle konuştu:

"Ahilik Haftası'nın değişmezi kitap fuarımız oldu. Yayıncılarımız ile kitapseverlerimizi bu vesileyle buluşturmuş oluyoruz. Ahilik sadece alım satım işi ile değil, toplumun her alanında yaşama sirayet eden, ciddi mekanizmalar geliştiren ahlaka, edebe, duruşa dair çok kıymetli mesajları olan bir kurumdur. Bu kurumun da kitaplardan ayrı olmasını düşünemeyiz. Kitapseverlerle yayınevlerini buluşturmaya özen gösteriyoruz, onlar da her sene buradalar, teşekkür ediyoruz. Gençlerimizle fuarı açmayı, onlarla bir arada olmayı önemsiyoruz, hayırlı olsun."

Öztürk de Ahilik Haftası'nda çocukları ve gençleri unutmadıklarını, onların kitaplara ilgilerini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Vali Demiryürek ve protokol üyeleri, daha sonra stantları gezdi.

Meydanda 50'ye yakın yayınevinin stant açtığı fuar, 20 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırşehir'de Ahi Kitap Fuarı açıldı, 50'ye yakın yayınevi stant açtı - Son Dakika

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