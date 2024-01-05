Kırşehir\'de Ahilik Anlayışında Sanat ve Estetik Konulu Kısa Film Yarışması Düzenlenecek

Kırşehir'de "Ahilik anlayışında sanat ve estetik" konulu öğrencilere yönelik kısa film yarışması düzenlenecek.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin önerisiyle "Ahilik anlayışında sanat ve estetik" kısa film yarışması hazırlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü koordinesinde yapılacak yarışmayla Ahilik anlayışının kişisel ve sosyal hayata katkıları anlatılmaya çalışılacak.

Yarışmayı değerlendiren KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, öğrencilerin yapacakları kısa filmlerle Ahiliği özümseyip yaygınlaştıran birer elçi görevi üstleneceklerini aktardı.

Sanat ve estetik unsurlarla Ahilik ahlak ve anlayışının gençlere benimsetilmesi, Ahiliğin farklı ve güncel mecralarda anlaşılmasının hedeflendiğini vurgulayan Karahocagil, yarışmanın Ahiliğin ulusal ve uluslararası tanıtımına katkı vereceğine inandığını belirtti.

Öğrenciler yarışma için başvurularını İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile okullara yapabilecek. Yarışmanın son başvuru tarihi ise 15 Mart 2024 olarak belirlendi.