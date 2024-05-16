Kırşehir'de Ahilik ve Ahilik Felsefesi'nin önemli ismi Mustafa Karagüllü anılıyor - Son Dakika
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Kırşehir'de Ahilik ve Ahilik Felsefesi'nin önemli ismi Mustafa Karagüllü anılıyor

Kırşehir'de Ahilik ve Ahilik Felsefesi'nin önemli isimlerinden olan Mustafa Karagüllü, ölümünün 6'ncı yılında belediyenin düzenlediği törenle anılıyor. Tören kapsamında mezarı başında anma programı düzenlenecek ve Ahi Evran Camii'nde mevlit okunacak.

16.05.2024 11:36
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(KIRŞEHİR) - Kırşehir'de Ahilik ve Ahilik Felsefesi'nin önemli isimlerinden olan Mustafa Karagüllü, ölümünün 6'ncı yılında, belediyenin düzenlediği törenle anılıyor.

Mustafa Karagüllü, ölümünün 6'ncı yılında, 17 Mayıs Cuma günü saat 10.00'da Kümbetaltı Mezarlığı'ndaki kabri başında anılacak. Saat 11.00'deki Ahi Evran Külliyesi Zanaatkarlar Çarşısı'ndaki anma programının ardından da saat 12.00'de Ahi Evran Camii'nde mevlit okunacak.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Karagüllü için yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Kırşehir topraklarında yetişmiş büyük bir insan hazinesi, 90 yıllık hayatı boyunca önceliği her zaman Ahilik ve Kırşehir olmuş, kadim ve derin bir Ahilik Felsefesi'ni kişiliğinde harmanlamış, 21. Yüzyılın Ahisi Mustafa Karagüllü nam-ı diğer Ahi Babamız 17 Mayıs 2018'de bizlere büyük bir miras bırakarak aramızdan ayrılmıştır. Bu miras, iyilik, doğruluk, dürüstlük, cömertlik, haktan yana olma ilkeleriyle bezenmiş Ahilik Kültürü ve Felsefesi'dir. Kırşehir'de, son elli yılda Ahilik denilince ilk akla gelen isim Mustafa Karagüllü'dür. Mustafa Karagüllü'nün Ahiliğin özüne uygun kişiliği ve yaşam tarzı hepimize örnek teşkil etmiş, aydın kişiliği ve duruşuyla Kırşehir'i diğer illerden ayıran o farklı kültürel ve sosyal dokunun oluşmasına çok büyük katkı sağlamıştır. Ahi Baba Mustafa Karagüllü, kanaat önderliğiyle Kırşehir'de başta esnaf, sanatkar, ticaret ve sanayi erbabı olmak üzere bütün alanlarda haktan ve doğruluktan yana duruşuyla hepimize rehber olmuştur.'Hak ile sabır dileyip bize gelen bizdendir, akıl ve ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir' diyen Ahi Evran-ı Veli gibi bir değere sahip olmak, biz Kırşehirliler için kıymet biçilmez bir hazinedir. Mustafa Karagüllü bu hazinenin farkında olan ve ömrünü bu hazinenin ortaya çıkartılması ve yaşatılmasına adayan yeri doldurulamaz bir insandı.  Böylesine önemli ve büyük bir değer olan Ahi Babamız Mustafa Karagüllü'yü aramızdan ayrılışının 6. yılında saygı ve özlemle anıyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kırşehir'de Ahilik ve Ahilik Felsefesi'nin önemli ismi Mustafa Karagüllü anılıyor - Son Dakika

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