Kırşehir'de Alacak Verecek Meselesi Silahlı Kavgayla Sonuçlandı

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Kırşehir'de alacak verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Batman'dan Kırşehir'e gelen şüpheli R.K, kendisine borcu olan S.A'nın Medrese Mahallesi'ndeki evine gitti.

Evde ikili arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

R.K. yanındaki tabancayla ateş açarak S.A'yı vurdu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri S.A'nın öldüğünü belirledi.

S.A'nın cesedi, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüpheli R.K. polise teslim oldu.

R.K'nin polis memuru olduğu öğrenildi.