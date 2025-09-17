Kırşehir'in Mucur dün akşam saatlerinde evinde kablo tamiri yapan İsa Çetin, çıktığı yerden inerken dengesini kaybederek düştü.
Bu sırada cebinde bulunan bıçağın karnına saplanmasıyla 23 yaşındaki Çetin, ağır yaralandı. Ailesinin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Çetin, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. İsa Çetin, bu sabah hayatını kaybetti.
1 ay önce evlendiği öğrenilen Çetin'in ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kırşehir'de Bıçakla Yaralanan Genç Hayatını Kaybetti
