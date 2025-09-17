Kırşehir'de Bıçakla Yaralanan Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Kırşehir'de Bıçakla Yaralanan Genç Hayatını Kaybetti

Kırşehir\'de Bıçakla Yaralanan Genç Hayatını Kaybetti
17.09.2025 14:59
İsa Çetin, evde tamir yaparken dengesini kaybedip cebindeki bıçağın karnına saplanması sonucu öldü.

Kırşehir'in Mucur dün akşam saatlerinde evinde kablo tamiri yapan İsa Çetin, çıktığı yerden inerken dengesini kaybederek düştü.

CEBİNDEKİ BIÇAK CANINA MAL OLDU

Bu sırada cebinde bulunan bıçağın karnına saplanmasıyla 23 yaşındaki Çetin, ağır yaralandı. Ailesinin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Çetin, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. İsa Çetin, bu sabah hayatını kaybetti.

1 AY ÖNCE EVLENMİŞ

1 ay önce evlendiği öğrenilen Çetin'in ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de Bıçakla Yaralanan Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

SON DAKİKA: Kırşehir'de Bıçakla Yaralanan Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
