Kırşehir'de Ceviz Üretimi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırşehir'de Ceviz Üretimi Başladı

Kırşehir\'de Ceviz Üretimi Başladı

Viyana'dan dönen taksi şoförü, oğluyla birlikte Kırşehir'de ceviz üretmeye başladı.

28.10.2024 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 25 yıl yaşadıktan sonra memleketi Kırşehir'e dönen 48 yaşındaki taksi şoförü Gökmen Saraç, ziraat fakültesini kazanan oğluyla tescilli Kaman cevizi üretiyor.

İki yıl önce Kırşehir'e dönen Saraç, Mucur ilçesine bağlı İnanç köyünden 20 dönüme yakın bakımsız bir bahçeyi satın aldı.

Bahçede kurumaya yüz tutmuş ceviz ağaçlarının bakımını yapan Saraç ve oğlu Furkan Enver, kısa sürede büyüyen ağaçlardan bu yıl ilk ürünlerini topladı.

Gökmen Saraç, AA muhabirine, şehrin verimli toprağından faydalanmayı ve üretime katkı sunmayı amaçladıklarını söyledi.

Ceviz üretiminin zor olmasına rağmen, üretimin ve doğanın insanı mutlu ettiğini aktaran Saraç, zevkli bir iş yaptıklarını dile getirdi.

Saraç, memleketine döndükten sonra oğlunun Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Ziraat Fakültesini kazandığını, onu teşvik etmek ve desteklemek için de ceviz üretimine başladıklarını anlattı.

Oğlunun alanında uzmanlığını artırması ve kendisini geliştirmesi için ceviz üretimine önem verdiklerini vurgulayan Saraç, şöyle konuştu:

"Arazimizde 222 ceviz ve 12 de meyve ağacı var. Burada güneş enerjisinden ürettiğimiz elektrikle sulama işlemini de yapıyoruz. Oğlumla ilk başladığımızda hortumları ve ana boruları düzenledik. Burayı aldığımızda harabe haldeydi, uğraşarak şu anki konumuna geldi ve daha ilerisine götüreceğiz. Tamamen tel örgü ve kamera sistemi döşedik. Tüm damlama, ana ve kenar borularını yaptık. Hasadın şu ana kadar dörtte üçünü yaptık ve 700 kilodan fazla ceviz bekliyoruz. Satıştan elde edeceğimiz gelirle bahçeyi daha modern hale getirmeyi hedefliyoruz."

"Bu iş güzel bir seçenek"

Saraç'ın 24 yaşındaki oğlu Furkan Enver Saraç da tarım ve üretim işlerini sevdiği için ziraat fakültesini seçtiğini dile getirdi.

Üretim ve hasat dair tüm işlemlerinin geleneksel yöntemlerle yapıldığını anlatan Saraç, "Bu işi daha teknolojik olarak yapmak istiyorum, kendimi geliştirdim. Burada sistemli yeni hortumlar döşenecek, bazı taşlı alanlar temizlenecek. İki büyük tankeri ana ağ ile bağlayıp telefonla buraya gelmeden sulama işlemlerini halledeceğiz. Bu da bizi bayağı rahatlatacak ve ekonomik açıdan da git gel yapmayacağız." diye konuştu.

Saraç, "Bahçemizde ağırlıklı olarak Kaman 1 ve 2 ceviz çeşidi ile Chandler ve Fernor çeşitleri var. Hepsi farklı ürün veriyor. Uzun yıllar bu işi yapmak, gelir elde etmek istiyorum. Bu iş güzel bir seçenek." dedi.

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç de "İlimizde 35 bin dekar alanda ceviz üretimi yapılmakta ve yaklaşık 450 bin ceviz ağacı bulunuyor. Bu ağaçlardan toplamda sezonda yaklaşık 5 bin tondan fazla üretim yapılıyor. İlimiz ceviz üretiminde çok iddialı ve gün geçtikçe ceviz üretim alanları artmakta." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Avusturya, Ekonomi, Güncel, Viyana, Bahçe, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de Ceviz Üretimi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:12 400 hektar alan kül oldu: Denizli’de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi 400 hektar alan kül oldu: Denizli'de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi?
23:16 Türkiye’de sakal ektiren Fransız, intihar etti Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş Türkiye'de sakal ektiren Fransız, intihar etti! Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş
22:59 Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı
22:54 Yol ortasında ’İnsanlık ölmüş’ dedirten hareket Yol ortasında 'İnsanlık ölmüş' dedirten hareket
20:16 Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran’ı ortadan kaldırmak Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran'ı ortadan kaldırmak
10:36 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak
10:28 Çeçen lider Kadirov, Moskova’daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti Çeçen lider Kadirov, Moskova'daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti
10:13 Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun! Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi
10:11 Kağıthane’de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum Kağıthane'de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum
09:51 Minik atlete ’’Yaşın küçük’’ diyip madalyasını vermediler Minik atlete ''Yaşın küçük'' diyip madalyasını vermediler
09:40 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu Uymayanlar cezalandırılacak 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu! Uymayanlar cezalandırılacak
09:33 Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi
09:32 Yenidoğan çetesinin İstanbul’da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı Yenidoğan çetesinin İstanbul'da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı
09:27 Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2024 07:22:36. #1.13#
SON DAKİKA: Kırşehir'de Ceviz Üretimi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.