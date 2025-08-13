Kırşehir'de Çocuklar Tarihi Mekanları Geziyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kırşehir'de Çocuklar Tarihi Mekanları Geziyor

Kırşehir\'de Çocuklar Tarihi Mekanları Geziyor
13.08.2025 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de yaz Kur'an kursu öğrencileri, kültürel mekanları gezerek değerlerini öğreniyor.

Kırşehir'de yaz Kur'an kursuna katılan çocuklar, proje kapsamında düzenlenen gezi ve etkinliklerle memleketlerindeki tarihi ve kültürel mekanları tanıyor.

Kırşehir Cacabey Gençlik Merkezi ve İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünce hazırlanan "Şehrimi Geziyor, Değerlerimi Öğreniyorum Projesi" kapsamında kentteki yaz Kur'an kurslarına katılan 1000'den fazla öğrenci, tarihi ve kültürel mekanları gezerek yetkililerden bilgi alıyor.

Proje doğrultusunda çocuklara Ahi Külliyesi içerisinde yer alan Ahi Evran Camisi, Kırşehir Ahilik Müzesi, Cacabey Gökbilim Medresesi ve Aşıkpaşa Türbesi gibi mekanlar tanıtılıyor.

Cacabey Gençlik Merkezi'nde ise çeşitli aktivitelere katılan çocuklar, burada sinema keyfi yaşıyor.

"Amacımız, daha fazla gence dokunmak"

İl Gençlik ve Spor Müdürü Yasin Çakmakçı, AA muhabirine, çocuklara şehrin dinamiklerini, kültürünü gezerek öğrettiklerini, onları Gençlik Merkezi'nde ağırladıklarını söyledi.

Özellikle kenar mahallelerde bulunan Kur'an kurslarındaki gençlerin ulaşımlarını kuruma ait araçlarla sağladıklarını anlatan Çakmakçı, "Şehrimizin değerlerini çocuklara gezdirip öğretiyoruz. Sonra da Cacabey Gençlik Merkezi'mizde çeşitli faaliyetler yapıp sinema izliyoruz. Gençlerimize değerlerimizin ne kadar önemli olduğunu, değerlerimizle var olduğumuzu öğretmeye çalışıyoruz. Amacımız, bu projeyi önümüzdeki süreçte de devam ettirip daha fazla gence dokunmak ve onların faydalanmasını sağlamaktır." diye konuştu.

"Çocuklarımızın değerlerimize sahip çıkmasını istiyoruz"

İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Ali Saratlı da proje kapsamında ziyaret edilen birçok mekanın ilk ve ortaokul çağındaki çocuklara tanıtıldığını söyledi.

Yaz Kur'an kurslarına giden çocuklara, camilerdeki eğitimlerinin ardından yaşadıkları şehri de en iyi şekilde tanıtmaya ve öğretmeye gayret gösterdiklerini vurgulayan Saratlı, şöyle konuştu:

"Hem değerlerimizi öğrenelim hem de şehrimizde kimler yaşamış, onu öğretelim amacındayız. Çocuklarımızın değerlerimize sahip çıkmasını istiyoruz. Ahi Evran-ı Veli, Cacabey, Aşıkpaşa gibi bizlerin tanıdığı, çocukların da tanıyıp bilmesini istediğimiz değerler var. Çocuklar için böyle yapıların olması, özellikle Ahilik Müzesi'nin bulunması onlar için şaşırtıcı. Buralarda yaşamış olan Ahi Evran-ı Veli'yi tanıtma çabamız onlara verim sağlıyor. Çocuklar mutlu oluyor. Bu çalışmanın sonucunda ciddi etkileşim sağlıyoruz. Burada gördükleri ve yaşadıkları tecrübeleri, aileleri ve arkadaşlarıyla da paylaşıyorlar. Bu da çalışmanın duyulmasına ve çevreye örneklik etmesini sağlıyor."

Gençlik lideri Emre Dilek ise projeyle herhangi bir şekilde gençlik merkeziyle irtibat kurmamış, kendi şehirlerindeki tarihi mekanları gezmemiş, sinema salonuna gitmemiş çocuklara ulaştıklarını dile getirdi.

Çocuklar uygulamadan memnun

Kur'an kursu öğrencilerinden 13 yaşındaki Talha Deniz Eroğlu ise Ahilik Müzesi'ni ilk kez gezdiğini ve çok beğendiğini belirterek, "Çok güzelmiş. Ayakkabıcılık, demircilik, marangozluk vardı. Bir kez daha geleceğim. Burada gördüklerimi aileme ve arkadaşlarıma anlatacağım." dedi.

Öğrencilerden 12 yaşındaki Latife Uçar da geziden sonra Gençlik Merkezi'nde oyun oynayıp arkadaşlarıyla sinema izlediklerinden bahsetti.

Ahilik Müzesi'ni gezdiğini ve buradaki birçok eşyaya şaşırdığını anlatan Uçar, "Berberlik, terzilik, dokumacılık gibi meslekleri, önceden kullanılmış bazı eşyaları gördüm, onları tanıdım. Ahilik teşkilatını öğrendim, bir kez daha buraya gelmek isterim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür, Güncel, Eğitim, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de Çocuklar Tarihi Mekanları Geziyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’den çekilen ünlü cips markası raflara döndü Türkiye'den çekilen ünlü cips markası raflara döndü
Köfteci Yusuf Süper Lig’in efsane takımına sponsor oldu Köfteci Yusuf Süper Lig'in efsane takımına sponsor oldu
Yok artık Romulo Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı Yok artık Romulo! Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı
Ezber bozan sözler İşte Şener Üşümezsoy’un ’’En rahat uyuyacağım yer’’ dediği ilimiz Ezber bozan sözler! İşte Şener Üşümezsoy'un ''En rahat uyuyacağım yer'' dediği ilimiz
Fenomenin öldüğü kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı Fenomenin öldüğü kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı
MasterChef Ayten Saner’in hayatı dram çıktı Anlattıkları yürek burktu MasterChef Ayten Saner'in hayatı dram çıktı! Anlattıkları yürek burktu
Yangında evleri küle dönen vatandaşlar konuştu: Herkesin yüzüne alev topu vuruyordu Yangında evleri küle dönen vatandaşlar konuştu: Herkesin yüzüne alev topu vuruyordu
İlçede göz gözü görmüyor Cudi ve Gabar dağları kayboldu İlçede göz gözü görmüyor! Cudi ve Gabar dağları kayboldu
İclal Aydın’ı yıkan acı haber İclal Aydın'ı yıkan acı haber
Yakaladığı yılana önce elleriyle su içirdi sonra okşayıp öptü Yakaladığı yılana önce elleriyle su içirdi sonra okşayıp öptü
Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu

10:19
Osmaniye’de yangına müdahale eden arazöz devrildi: 1 işçi şehit
Osmaniye'de yangına müdahale eden arazöz devrildi: 1 işçi şehit
10:18
İbrahim Çetin, asker ocağında aldığı acı haberle yıkıldı
İbrahim Çetin, asker ocağında aldığı acı haberle yıkıldı
15:20
Balina tarafından öldürüldü diye paylaşıldı, gerçek başka çıktı
Balina tarafından öldürüldü diye paylaşıldı, gerçek başka çıktı
15:19
Polis memuru sokak köpeğini vurarak öldürdü
Polis memuru sokak köpeğini vurarak öldürdü
15:17
Brad Pitt’in evine giren 4 hırsız yakalandı
Brad Pitt'in evine giren 4 hırsız yakalandı
15:03
Yürek dağlayan kare Aynı aileden 3 cenaze yan yana toprağa verildi
Yürek dağlayan kare! Aynı aileden 3 cenaze yan yana toprağa verildi
15:02
Fenerbahçe Zinchenko ile prensip anlaşmasına vardı İşte yapılan teklif
Fenerbahçe Zinchenko ile prensip anlaşmasına vardı! İşte yapılan teklif
14:49
CHP’den komisyona 29 maddelik öneri İmamoğlu detayı dikkat çekti
CHP'den komisyona 29 maddelik öneri! İmamoğlu detayı dikkat çekti
14:38
Balıkesir depremi market kamerasında Ortalık savaş alanına dönmüş
Balıkesir depremi market kamerasında! Ortalık savaş alanına dönmüş
14:27
Süreç komisyonunun 3. toplantısı başladı 3 yeni üye dahil oldu
Süreç komisyonunun 3. toplantısı başladı! 3 yeni üye dahil oldu
14:23
Neşet Ertaş’ın kardeşi zor durumda Turnelerden sokaklara
Neşet Ertaş'ın kardeşi zor durumda! Turnelerden sokaklara
14:12
Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu
Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu
14:10
Yakaladığı yılana önce elleriyle su içirdi sonra okşayıp öptü
Yakaladığı yılana önce elleriyle su içirdi sonra okşayıp öptü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2025 11:21:34. #7.12#
SON DAKİKA: Kırşehir'de Çocuklar Tarihi Mekanları Geziyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.