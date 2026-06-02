Kırşehir'de DEAŞ Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
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Kırşehir'de DEAŞ Operasyonu: 1 Tutuklama

02.06.2026 23:25
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Kırşehir'de DEAŞ'ın finans kaynaklarına yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı, 1'i tutuklandı.

Kırşehir'de, terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynaklarının engellenmesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynaklarının ortaya çıkarılması ve engellenmesine yönelik 2 yıldır teknik ve fiziki takip çalışması yürüttü.

Ekipler, resmi gelir kaydı bulunmamasına rağmen banka hesaplarında yaklaşık 66 milyon liralık para hareketliliği olan Afgan uyruklu Z.G.H'nin DEAŞ ile bağlantılı kişilere terörizmin finansmanı sağladığını ve çeşitli miktarlarda para transferleri gerçekleştirdiğini tespit etti.

Bu kapsamda belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, sahte kimlik kullandığı belirlenen Z.G.H. ile İ.S. ve A.B'yi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramada, 3 cep telefonu, 1 tablet, çeşitli dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Z.G.H. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Kırşehir, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Finans, Terör, Son Dakika

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