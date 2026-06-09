Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, Dijital Medya Çalıştayı İçin Kente Gelen Gazetecileri Ağırladı

(KIRŞEHİR) - Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD) tarafından düzenlenen Kırşehir Dijital Medya Çalıştayı için kente gelen gazetecileri ağırladı.

TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Ankara, İstanbul, Kütahya, Hakkari, Elazığ, Nevşehir ve Karaman gibi Türkiye'nin dört bir yanından gelen medya mensuplarının katılımıyla Kırşehir Dijital Medya Çalıştayı'nın ilk gün oturumları tamamlandı. Gazeteciler, programın ikinci günü de kentte kapsamlı bir kültür gezisi gerçekleştirdi.

Kırşehir Belediyesi Sanat Sokağı'nda yer alan Sanat Galerisi, Akustikhane ve Basın Müzesi'ni inceleyen konuklar, gezinin ardından Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'ne geçerek Başkan Ekicioğlu'na teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ekicioğlu, konuklarının aynı zamanda birer kültür elçileri olduğunu dile getirerek, Kırşehir'in tarihsel ve kültürel mirasına ilişkin kendilerine bilgi verdi, yapmış oldukları çalışmaları paylaştı. Medya temsilcilerinin belediyeyi tanıtmaktan çok Kırşehir'in tanıtımına katkı sunmaları dileğinde bulunan Ekicioğlu, konuklarının sorularını da yanıtladı.

Kırşehir'in tarihsel, kültürel yapısı ve sanat alanında yapmış olduğu faaliyetlerle Anadolu'da örmek illerden biri olduğunun altını çizen Ekicioğlu, dezavantajlı gruplar için hayata geçirilen "Kır-Köy" projesinden güneş enerji santrallerine (GES), yeşil alanlardan Kültürevleri'ne ve mahallelere kadar yapılan hizmetlerle ilgili bilgilendirmede bulunarak, Dijital Medya Çalıştayı'nın başarılı sonuçlar doğurması temennisinde bulundu.