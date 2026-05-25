Kırşehir'de, hakkında 20 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat şubeleri ekipleri, hakkında çeşitli suçlardan 20 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ö'nün yakalanması için çalışma yürüttü.
Teknik ve fiziki takip sonucu Kırşehir'e geldiği belirlenen firari, saklandığı ikamette operasyonla yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Kırşehir'de Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?