 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kırşehir'de Görme ve Bedensel Engelliler Şehitleri Anma Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi

Kırşehir'de Görme ve Bedensel Engelliler Şehitleri Anma Etkinliği

Kırşehir'de, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nda görme ve bedensel engelliler, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 askeri fotoğraflarının ve künyelerinin yer aldığı posterlerle anma etkinliği düzenledi. Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'nde gerçekleşen etkinlikte, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve şehitler için dua edildi.

Kırşehir\'de Görme ve Bedensel Engelliler Şehitleri Anma Etkinliği
08.01.2024 - 16:12,
Abone Ol

Kırşehir'de, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nda görme ve bedensel engelliler, 23 Aralık'ta Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 askeri, fotoğraflarının ve künyelerinin yer aldığı posterlerle andı.

Görme ve bedensel engelliler ile aileleri, Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'ne geldi. Burada 12 şehit askerin her biri için fotoğraf ve künyelerinin yazdığı posterler ile "Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır." pankartlar açtı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, şehitler için dua edildi, şehit mezarlarına gül bırakıldı.

Türkiye Beyazay Derneği Kırşehir Şube Başkanı Adnan Göçmen, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'na son dönemde yaşanan acı olay nedeniyle hüzünle girdiklerini belirterek, "Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır diliyoruz. Görme engelli arkadaşlarımızın yanı sıra otizmli, down sendromlu ve bedensel engellilerimiz de buradalar. Onlarla beraber 12 şehidimiz andık." diye konuştu.

Görme engelli Necdet Manav da "Bu yıl görme engelliler haftasını çalgılı, sözlü, eğlenceli yapmak istemedik. 12 şehidimizin anısına duamızı yaptık." dedi.

Etkinliğe, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Konan, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Bahattin Kaya, Anadolu Şehit Aileleri Derneği Başkanı Yunus Erdoğdu da katıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Engelliler Haftası, Kırşehir, Aralık, Engelliler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de Görme ve Bedensel Engelliler Şehitleri Anma Etkinliği - Son Dakika


17:06
Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti
17:00
Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı
16:26
Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
15:47
Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu
15:28
Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti
15:20
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam
15:16
Ja Morant'ın röportaj sırasında muhabire bakmaması olay oldu Ja Morant'ın röportaj sırasında muhabire bakmaması olay oldu
15:14
Oğlu cinsel istismara uğradığını söylemişti! Ender Saraç'ın 22,5 yıl hapsi isteniyor Oğlu cinsel istismara uğradığını söylemişti! Ender Saraç'ın 22,5 yıl hapsi isteniyor

Son Dakika
17:06 Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti
17:00 Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı
16:26 Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
15:47 Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu
15:28 Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti
15:20 İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam
15:16 Ja Morant'ın röportaj sırasında muhabire bakmaması olay oldu
15:14 Oğlu cinsel istismara uğradığını söylemişti! Ender Saraç'ın 22,5 yıl hapsi isteniyor
14:53 İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 84'e yükseldi
14:33 Görüntüler Suudi Arabistan'dan! Eline taş alan çoban tek atışta dronu düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 17:43:08. #1.11#
SON DAKİKA: Kırşehir'de Görme ve Bedensel Engelliler Şehitleri Anma Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement