Kırşehir'de Güneykent TOKİ Yolları Sıcak Asfaltla Yenilendi - Son Dakika
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Kırşehir'de Güneykent TOKİ Yolları Sıcak Asfaltla Yenilendi

21.07.2026 09:33  Güncelleme: 10:48
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Kırşehir Belediyesi, Güldiken Mahallesi Güneykent TOKİ bölgesinde yol yapım ve sıcak asfalt çalışmasını tamamlayarak vatandaşların kullanımına açtı.

(KIRŞEHİR) - Kırşehir Belediyesi, Güldiken Mahallesi Güneykent TOKİ bölgesinde yol yapım ve sıcak asfalt çalışmasını tamamladı.

Kırşehir Belediyesi, kent genelinde yol yapım ve sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Güldiken Mahallesi Güneykent TOKİ bölgesinde asfalt serim çalışmaları tamamlanarak vatandaşların kullanımına açıldı.

Belediye ekipleri, asfalt serimi öncesinde yolların uzun ömürlü olması amacıyla zemin düzenleme ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştirirken, yol yenileme faaliyetleri kentin farklı cadde ve sokaklarında belirlenen program kapsamında sürdürülüyor.

"İHTİYAÇ DUYULAN NOKTALARDA ÇALIŞMALARA DEVAM EDECEĞİZ"

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "'Girilmedik mahalle bırakmayacağız' sözünden hareketle Kırşehir Belediyesi olarak, bugüne kadar alt yapısını gerçekleştirdiğimiz pek çok noktada sıcak asfalt serimi gerçekleştirdik ve yolarımızı yeniledik. Biz Kırşehir Belediyesi olarak altyapı ile birlikte üstyapı çalışmalarına da önem veriyoruz. Amacımız Kırşehir'i daha modern ve örnek bir şehir kimliğine kavuşturmaktır. Bu kapsamda şehrimizin ihtiyaç duyulan her noktasında çalışmalarımıza devam edeceğiz. Son olarak Güldiken Mahallesi Güneykent TOKİ çalışmalarımızı tamamladık ve halkımızın kullanımına sunduk. Kırşehir'imize hayırlı olsun" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kırşehir'de Güneykent TOKİ Yolları Sıcak Asfaltla Yenilendi - Son Dakika

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